三星电子重组家电事业……洗碗机-微波炉交给外包

三星电子将关闭收益性较低的家电产品生产线，转向委托外部企业的外包生产模式。这是对因为中国的低价攻势、存储器价格上涨、消费放缓等而表现不佳的家电事业正式进行重组。因为半导体的繁荣，设备解决方案部门赚了大钱，甚至引发了“绩效奖金争议”，家电、电视、手机等设备体验部门却因此承受了增加的成本负担。三星电子家电营业部17日以员工为对象举行了经营说明会，提出了提高收益性的业务结构调整方案。也就是说，将重新研究各产品的收益性，将收益性下降的产品转变为外包生产。公司正在讨论继续亲自制造冰箱、洗衣机、空调等附加价值高的主力家电，但将洗碗机、微波炉等转变为贴牌生产或制造者开发生产方式的方案。三星电子已经外包生产衣物护理机等部分产品。据分析，在此基础上，将重组整个生产线，减少非核心产品群的费用。家电营业部长金哲基（音）表示：“今年是家电事业结构革新的最后黄金时间，让我们通过以收益性为基础的成长事业脱胎换骨。”据悉，三星电子正在考虑撤出中国的家电、电视事业。《日本经济新闻》27日报道说，三星电子最早将于本月内最终决定中断中国的家电、电视销售事业，然后依次处理库存，年内完全结束销售。也就是说，将维持冰箱、洗衣机、空调等中国生产基地，但停止在中国国内销售。讨论家电生产外包化、撤出中国家电电视事业的背景，是长期持续的业绩不振。去年第四季度，三星电子家电事业部和负责电视事业的电视家电营业部遭受了约6000亿韩元的营业损失。据分析，今年的损失幅度将进一步增大，业绩前景也不乐观。据业界透露，家电事业部的营业利润率低于5%。这与被推测为60%的三星电子半导体的营业利润率形成对比。某家电业界人士表示：“随着人工智能的扩散，存储器价格上涨的半导体繁荣越持续，家电等成品事业的成本负担就越大。三星电子内部半导体和成品事业，即家电部门的业绩差距很有可能在短期内持续下去。”李珉娥记者 omg@donga.com