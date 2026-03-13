BTS粉丝“打卡光化门后奔赴地方”…各地展开积极宣传招揽

随着偶像男团防弹少年团（BTS）确定于3月在首尔光化门、4月在高阳、6月在釜山举行演出，计划在此期间访韩的海外粉丝不仅关注首尔，也表现出前往地方名胜旅游的意向。为此，各地方政府和旅行社正积极宣传，引导“阿米”（ARMY，BTS官方粉丝俱乐部）在演唱会前后开启“BTS圣地巡礼”之旅，并推出相关旅游产品。12日，英文最大社区网站Reddit上发布了一篇题为《阿米首尔指南》的帖子，贴出了一张为期5天的韩国旅游路线图，介绍了首尔市内与BTS成员相关的各处地点，包括HYBE公司大楼、国立中央博物馆、弘大、景福宫、广藏市场、西村路、首尔森林等。近期，在社交媒体上，以海外“阿米”为中心，带有“BTS Pilgrimage（圣地巡礼）”标签的韩国旅游景点备受关注，粉丝们分享个人韩国旅游经历的情况日益增多。据住宿、交通、活动预订平台“Klook”数据显示，与BTS相关的旅游产品流量，2026年1月至2月相较2025年11月至12月增长了61%。Klook平台正在销售与BTS相关的多种旅游产品，包括BTS自制综艺《In the SOOP》拍摄地“平昌”之旅、BTS第二张正规专辑（2017年）封面拍摄地江陵注文津之旅，以及首尔“阿米”徒步之旅等。演唱会期间，被誉为BTS“圣地”之一的江陵地区酒店预订率也大幅上升。据旅游住宿平台“Yeogi.com”数据显示，在高阳演唱会举行的4月9日至12日前后一周（4月7日至14日），江陵地区的酒店预订率同比增加53%。在釜山演唱会举行的6月12日至13日前后一周（6月10日至15日），预订量更是激增329%。“Yeogi.com”相关人士分析称：“通常情况下，很少有人会提前两三个月预订国内旅行。这主要是因为粉丝们为了观看BTS演唱会等特定活动而进行了‘计划性预订’。”各地政府也积极行动，以吸引游客。江陵市在3月发布“本月推荐旅游地”，介绍了曾在海外热播的电视剧《黑暗荣耀》和《鬼怪》的拍摄地——防波堤和注文津，旨在向寻找“BTS车站”的外国游客强化江陵作为K-Contents旅游目的地的形象。首尔市也计划在4月10日起于11个地区的汉江公园（汝矣岛、纛岛、盘浦、兰芝等）举行的春季庆典中，面向“阿米”等外国游客举办与BTS相关的活动。还将在首尔主要据点运营街头表演、随机舞蹈庆典、互动活动等多种项目，供全球BTS粉丝参与。流通行业迎接“阿米”的氛围也日渐升温。首尔JW万豪酒店为纪念BTS完整体活动，与HYBE合作推出了“JW in the City”客房套餐及特色鸡尾酒。星巴克则为外国游客推出“首尔特色饮品”。从16日起，在明洞、光化门、江南等首尔主要旅游景点的100家门店，将销售“首尔夕阳五味子Fizzio”和“首尔马格利香冷萃咖啡”两款饮品。特别值得一提的是，“首尔夕阳五味子Fizzio”这款饮品经搅拌后会变成BTS的象征色——紫色。李素贞记者 sojee@donga.com