全球首座人工智能美术馆下月在洛杉矶开馆

“是美术馆，还是科学馆？”专门展示生成式人工智能艺术作品的全球首座人工智能美术馆“数据乐园（Dataland）”将于6月在美国洛杉矶开馆。美国《纽约时报》4月30日（当地时间）报道称，由媒体艺术家雷菲克•阿纳多尔与其妻子兼长期伙伴埃夫松•埃尔克尔奇共同创立的人工智能美术馆“数据乐园”将于6月20日开馆。历经约两年半的策划与施工，“数据乐园”坐落于汇聚了布罗德博物馆、洛杉矶现代艺术博物馆、华特迪士尼音乐厅等世界级艺术设施的复合文化园区“大洛杉矶”内。总面积达3250平方米，其中约三分之一用于展览运营的硬件设施。基于尖端技术、标榜“活态博物馆”的“数据乐园”，开馆展将呈现“机器之梦：雨林”。其主题是“机器梦中的热带雨林”，据称由阿纳多尔工作室开发的人工智能“大型自然模型”在学习了气候、植被等海量生态数据后，创作出虚拟的热带雨林艺术品。据了解，工作室为此次展览，让该人工智能学习了华盛顿史密森学会、康奈尔大学鸟类学实验室以及英国伦敦自然史博物馆等机构的资料。阿纳多尔表示：“数据乐园是在人工智能时代对艺术概念进行重新定义的尝试。能在引领艺术、音乐、电影和建筑未来的城市洛杉矶推出首座人工智能美术馆，我感到十分高兴。”作为土耳其裔美国艺术家，阿纳多尔从2008年起便通过算法和数据创作“数据绘画”，在艺术界积极运用人工智能。2024年，他曾在首尔钟路区的“FUTURA首尔”开馆展上举办亚洲首次个展。不过，当地围绕人工智能美术馆的争议依旧激烈。对于是否应将人工智能创作的作品认定为艺术品、其所有权归属等问题，意见分歧明显。今年年初，美国最高法院驳回了一起涉及人工智能能否在法律上拥有艺术作品版权的案件。阿纳多尔在接受美国哥伦比亚广播公司采访时称：“自2020年以来，我们只处理经许可且来源明确的数据，因此在伦理上不存在问题。”金泰彦记者 beborn@donga.com