东亚日报杯软式网球赛升格为国际赛事 七国135名选手参赛

第104届东亚日报杯全国软式网球大赛将以“亚运会规模”举行。软式网球并非奥运会正式比赛项目，亚运会是其规模最大的赛事。今年的东亚日报杯1日拉开序幕，2日在庆尚北道闻庆国际软式网球场举行开幕式后，将持续至9日。这项始创于1923年、拥有韩国单项赛事中最悠久历史的“全国大赛”，今年有来自中华台北、马来西亚、蒙古国、日本、中国、柬埔寨、菲律宾等7个国家和地区的135名选手参赛。他们中的大部分人还将参加9月19日起在日本举行的爱知•名古屋亚运会。大韩软式网球协会会长郑仁善表示：“去年大赛约有100名外国选手参赛，今年亚运会在即，人数进一步增加。随着每年海外选手参赛规模不断扩大，东亚日报杯的国际地位也日益提升。”国际软式网球联盟（ISTF）决定从今年起，根据东亚日报杯的成绩授予世界排名积分。同时兼任国际软式网球联盟主席的郑仁善解释说：“这意味着国际软式网球联盟已将东亚日报杯认定为国际赛事。”软式网球宗主国日本此次派出实业团渡久世盛茂队男女选手全体参赛。其中最值得关注的选手是宫前纪帆（20岁）。宫前选手在去年的全日本锦标赛中荣膺三冠王，是日本国家队的王牌。他在本届亚运会上，也极有可能在个人赛单打、双打以及团体赛中与韩国选手争夺金牌。软式网球于1994年广岛亚运会被列为正式比赛项目。韩国在此后截至2023年杭州亚运会的历届赛事中共夺得26枚金牌，领先第二名日本（11枚）15枚，保持着最多金牌纪录。不过，在杭州亚运会上，5枚金牌中有4枚被日本夺走，“软式网球最强国”的声誉因此蒙尘。韩国若想在这次“客场”亚运会上重振声威，除了日本，还必须警惕历届亚运会金牌榜排名第三的中华台北队（8枚）。中华台北女队的“下一代招牌”选手陈思真（20岁）将出战本次大赛。以往中华台北队多以防守型选手为主，而陈思真被认为是一名凭借强力正手进攻的攻球型选手。在本届赛事女子普通组团体赛中夺冠次数最多（40次）的NH农协银行队主教练柳永东表示：“今年大赛云集了众多世界顶级选手，预计将上演比以往任何一年都激烈的角逐。”他还说：“期待今年迎来实业舞台首秀赛季的李智雅（19岁）通过与这些选手的较量获得成长。”NH农协银行队正力争继赛季首场大赛会长旗赛之后，实现团体赛两连冠。男子组方面，山本贵大（28岁，日本）和李赫伟（20岁，中华台北）引人注目。山本贵大虽然身高只有169厘米，但防守覆盖范围广，其绝技是在网前截击对手来球的“截击截球”。中华台北为克制山本选手而培养的选手正是李赫伟。李赫伟的武器是精准攻击左右死角的穿越球，不易被截击截球压制。男子普通组团体赛中，淳昌郡厅队和利川市厅队被列为夺冠热门。本次大赛主要场次可通过协会优兔频道观看直播。金正勋记者 hun@donga.com