“毒品王”朴旺烈的背后，是名为“清潭社长”的供应者

又名“电报（Telegram）毒品王”朴旺烈的核心毒品供应者50多岁男性崔某在泰国被捕，1日被强制遣送回韩国。警察厅毒品组织犯罪调查科当天表示，泰国当局移交涉嫌违反《毒品类管理法》《护照法》的崔某，并将其遣送回国。当天上午9点8分，崔某与警察押送人员一起抵达仁川国际机场。他用黑色帽子和口罩遮住脸，没有回答记者的提问，直接登上了押送车辆。据警方透露，崔某涉嫌从2019年开始在社交平台“电报”上以“清潭”“清潭社长”的外号活动，将冰毒和摇头丸等市价100亿韩元、总重量达22公斤的毒品走私或流通到国内。据悉，崔某一家实际上在首尔市江南区清潭洞拥有高价房地产，过着豪华的生活。警方在调查今年3月从菲律宾被强制遣返的朴旺烈的过程中，掌握了崔某是核心供应者的线索，指定京畿南部警察厅为集中调查官署，展开了追踪调查。在此过程中，警方确认崔某自2018年以后没有正式出国记录的事实，并得到了其正在泰国滞留的情报。之后，韩国警方通过与泰国警方的合作调查，确认了崔某居住在泰国北榄府某高级住宅小区的事实，经过联合潜伏调查，于4月10日以非法滞留嫌疑逮捕了崔某。据悉，目前被关押在釜山监狱的另一个毒品供应者“萨拉金”金亨烈向朴旺烈介绍了崔某。警方计划，以崔某涉嫌走私、流通毒品和在泰国居住地发现的他人名义护照为依据，调查违反护照法等追加嫌疑。警察厅毒品组织犯罪调查课长吴昌汉（音）表示：“在结束嫌疑人调查和证据分析后，将迅速申请拘捕令。将与国税厅、金融委员会等相关机关合作，无一遗漏地收回犯罪收益。”郑东镇记者、曹承衍记者 haedoji@donga.com、cho@donga.com