俄罗斯和中国公然偏袒朝鲜……千疮百孔的“制裁之堤”将彻底倒塌



俄罗斯和中国4月30日在联合国安理会有关朝鲜不扩散的会议上公开偏袒朝鲜，主张放宽对朝鲜制裁。俄罗斯驻联合国代表表示，“朝鲜是我们的近邻和伙伴”，不顾正面违反安理会决议的指责，表示将继续发展与朝鲜的军事合作。中国代表也表示，“（对朝鲜）决议中包含了可以修改制裁的可逆性条款”，主张修改制裁。



此次会议是2024年4月对朝制裁委员会专家小组因俄罗斯的反对和中国弃权而未能延长任期的2周年之际，应美国等西方理事国的要求召开的。这是在联合国官方监督机构消失后，旨在检查朝鲜违反制裁的事例、敦促国际社会采取行动的场合，俄罗斯和中国却公然袒护朝鲜。



事实上，两年前俄罗斯行使否决权是正面无视联合国的对朝制裁，为争取朝鲜派兵而进行的预先叫停工作。朝鲜已经向俄罗斯侵略乌克兰的战争提供了数百万枚炮弹的支援。专家组活动结束后两个月，朝鲜与俄罗斯签署了军事同盟条约，向俄罗斯派遣了1万多名士兵。这样开始的两国间的关系走近，最近发展到了准备“五年军事合作计划”的关系。



朝俄勾连，使中国加入后的朝中俄三方联合成为可能。去年9月在北京举行的阅兵式上，金正恩与中俄首脑并肩站在一起的场面，象征性地展现了反西方联盟的团结。朝鲜在如此提高威信后，现在向美国要求“拥核国”待遇，瞄准的不是无核化，而是裁军谈判。事实上，连美国总统都称其为“核国家”，甚至还提出了放宽制裁的筹码，朝鲜也只能气焰高涨。



对朝鲜制裁实际上也是今后向朝鲜施压、拉到谈判桌前的唯一手段。虽说千疮百孔，但仍然作为国际社会的法律义务存在着。无论中俄如何明目张胆地要求缓和制裁，但这是他们自己也赞成而通过的联合国决议。要防止这一堤坝倒塌。应该加强多国监视活动，唤醒国际社会的意志。

