操纵起诉特检法剑指李在明总统公职选举法大法院判决

共同民主党发起的《操纵侦查•操纵起诉真相查明特别检察法》的调查对象，包含李在明总统涉嫌违反公职选举法的案件。有预测认为，去年5月大法院全员合议庭作出的有罪主旨撤销发回重审过程，有可能被纳入特检调查的瞄准镜。此外，由于该法放宽了对总统指定记录物的查阅和扣押搜查标准，此举将直指尹锡悦政府时期总统室是否介入李总统相关调查的情况。共同民主党院内发言人金贤贞1日声称：“如今剩下的任务，就是对尹锡悦政权下以政治检察为首的种种国家暴力犯罪，进行毫无保留的真相查明和严惩不贷。”该党于前一日向国会提交的特检法，将大庄洞事件等与李在明总统公职选举法违反案件一并列为调查对象。该特检法尤其规定，在调查过程中，可将特检认知的案件扩大为调查对象。这意味着，检方在就针对李在明总统的检察起诉进行调查时，调查范围可能扩大至去年大选前一个月，大法院全员合议庭将二审宣判无罪的公职选举法违反案件以有罪主旨撤销发回重审的整个过程。该特检法还将总统指定记录物的查阅标准放宽至“国会三分之二以上在籍议员赞成”，将扣押搜查令的签发主体降低为管辖地方法院法官。目前共有在籍议员286人，这意味着只需172人赞成，即可查阅有关尹锡悦前总统的相关记录。现行《总统记录物法》规定，查阅总统记录须获得在籍议员三分之二以上赞成。许东埈记者、具民基记者 hungry@donga.com、koo@donga.com