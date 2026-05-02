燃油附加费升至最高档 纽约往返需付52万韩元

从1日起出票的机票开始征收创历史最高纪录的燃油附加费。由于附加费较4月上涨近一倍，美洲航线单程最多需支付超过56万韩元。不过，也有预测认为，因4月底油价涨势小幅回落，6月起征收的燃油附加费或将略有下调。据航空业界1日消息，自当日起至月末出票的机票，均适用燃油附加费的最高档——第33档。这是中东局势长期化导致国际油价飙升带来的影响。燃油附加费是航空公司为弥补油价上涨损失而在运费之外加收的费用。自2016年现行制度实施以来，触及第33档尚属首次。大韩航空以单程为准，加收7.5万韩元至最高56.4万韩元的燃油附加费。这一水平较上月（4.2万至30.3万韩元）上涨了1.8至1.9倍。从仁川前往美国纽约，仅往返燃油费每人就要支付112.8万韩元。机票价格由航空运费和燃油附加费叠加决定，部分舱位的附加费甚至比运费还高。韩亚航空本月的国际航线燃油附加费单程也达到8.54万至47.62万韩元，较上月（4.39万至25.19万韩元）上涨近一倍。廉价航空公司济州航空本月的国际航线燃油附加费单程约为7.6万至18.6万韩元。边钟国记者、李素贞记者 bjk@donga.com、sojee@donga.com