韩国通过对美投资法当天，美国启动“超级301条款”调查

美国特朗普政府11日（美国东部时间，韩国时间为12日）表示，针对韩国、中国、日本、欧盟等16个经济主体展开《贸易法》第301条的调查。《贸易法》第301条针对美国企业采取不合理、歧视性的措施，赋予总统以特定国家为对象征收关税的权力。上个月美国联邦大法院判决对等关税违法后，特朗普政府以贸易法第122条为依据，征收了10%的全球关税，并表示将把关税提高到15%。但全球关税的有效期为“150天”，可适用到今年7月，因此在此之前将结束301调查，代替对等关税。美国在同一天韩国国会通过韩美关税谈判的后续措施《韩美战略投资管理特别法》（对美投资特别法）之前宣布了上述举措。美国贸易代表部在当天的报道资料中表示，外国的“过剩生产”将“代替原先美国国内的生产，或妨碍对美国制造业生产的投资和扩张。”美国是把过剩生产作为301调查的名分和今后的标准。分析认为，它指的是各国生产超过本国消费量的产品，针对的是韩国等对美出口比重较高的国家。实际上，美国贸易代表部在联邦公报中就韩国指出，“大规模或持续的贸易顺差，是证实结构性过剩产能和过剩生产的证据”“韩国电子设备、汽车和汽车零部件、机械、钢铁、船舶等领域通过出口维持贸易顺差”。美国贸易代表贾米森·格里尔在当天的新闻发布会上表示，“预计还会进行更多的301调查”，并提及数字服务税、医药品价格、大米市场接近性等。他的意思是，对这些事件进行调查后，必要时可以征收关税。申晋宇 niceshin@donga.com