尹锡悦因“无人机平壤行动”一审获刑30年……还以为“不惜武力冲突”只是说说而已

一审法院判决，前总统尹锡悦为了制造宣布紧急戒严的名分，批准了2024年10月、11月的平壤无人机行动。尹锡悦试图诱导朝鲜的军事挑衅，制造像战时一样的国家安保危机状况。法庭判处尹锡悦与特检求刑量相同的有期徒刑30年。策划平壤无人机行动的前国防部长金龙显被判处30年有期徒刑，参与行动的前反间谍司令吕寅兄被判处15年有期徒刑。法庭表示，重刑判决的理由是该行动有可能造成多人伤亡或国家崩溃。应该守护国家存亡和国民安全的总统，为了与国家安全无关的一己目的，在南北之间可能发生武力冲突的事情上使用了国军统帅权。朝鲜在韩国军方向平壤派遣无人机后威胁说“惨变”，还命令停战线附近的炮兵部队做好了射击准备。尹锡悦主张审判开始后才知道无人机行动的内容，但法庭没有认可。尹锡悦表示，从2024年3月起，把金龙显和吕寅兄等人叫到三清洞安全地点，称需要紧急大权并采取相应的紧急措施。金龙显闻听后，没有理由在实施无人机行动时向尹锡悦隐瞒。吕寅兄留下“必须制造不稳定状况”“面子受损后必须应对的目标”等便条，这也是戒严和无人机行动之间连接纽带的证据。平壤无人机行动从一开始就不正常。无人机行动司令部无视军队报告系统，以“大人物（总统）报告”的名义直接向总统室报告了无人机行动计划。平壤无人机渗透事件曝光后，联合参谋本部表示可能会刺激朝鲜，反对行动，但直到戒严之前的当年11月为止，无人机司令部又数次向朝鲜发射了无人机。紧急戒严是为了应对与国家安危直接相关的危机事态，只能使用极其有限的权限。尹锡悦却为了非法戒严的政治目的，引发不惜武力冲突的国家紧急状态。这种妄动可能危及我国人民的生命。忘记国家元首最基本职责的人曾经是国家的领导人，真是令人头晕目眩。