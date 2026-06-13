韩国银行称“有必要及时加息” 下月加息可能性增大

韩国银行总裁申铉松（见图）12日表示，“有必要以物价稳定为重点，及时上调利率”。韩国银行不断释放上调基准利率的信号，有分析认为7月金融货币委员会上加息的可能性进一步增大。基准利率一旦上调，市场利率往往随之上升，因此今后贷款者的本息偿还负担将进一步加重。据市场预计，韩国银行年内将两次上调基准利率。部分观点提出，有可能在7月一次性上调0.50个百分点的“大步”加息，或在7月和8月连续上调。但随着加息导致小工商业者、个体户和金融弱势群体的偿债负担扩大，加息的时机和幅度预计将谨慎决定。申铉松当天在首尔中区韩国银行举行的韩国银行成立76周年纪念仪式上表示，“增长、物价和金融稳定状况在货币政策方面较为明确地指向一个方向”，并作出上述表态。包括当天在内，申总裁最近两周已三次暗示加息。申铉松提到，“5月货币政策方向决定会议后获取的数据也印证了这一点”。这被解读为综合考虑了近期物价、经济增长、房价和汇率等走势。上月消费者物价同比上涨3.1%，自2024年3月（3.1%）以来首次升至3%以上。受中东战争影响，物价涨幅攀升，超出韩国银行提出的第二季度（4至6月）物价涨幅预期值2.9%的可能性增大。申铉松也提到，“今后物价涨幅预计将在相当长时期内高于目标水平”。关于加息可能加重家庭和企业债务偿还负担，申铉松表示，“针对困难的选择性支持，通过财政政策更为有效”。这意味着加息带来的困难应由政府动用预算予以帮助。财政经济部通过最新一期《经济动向》（绿皮书）6月号诊断称，“近期我国经济延续复苏势头”，但“在中东战争等不确定性持续的情况下，物价上涨、就业放缓等民生负担令人担忧”。另一方面，主要国家相继释放加息信号。11日（当地时间），欧洲中央银行（ECB）时隔2年零9个月将三大政策利率各上调0.25个百分点。这是中东战争后七国集团中率先加息。日本中央银行日本银行（BOJ）在15日和16日召开的金融政策决定会议上上调基准利率的预期也占主导地位。世宗=金秀妍记者 syeon@donga.com