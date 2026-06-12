半导体景气带来错觉 “无就业增长”成现实

中东战事长期化背景下，上月国内就业人数自紧急戒严事态后首次转为减少。尽管半导体行业迎来空前繁荣，以出口为中心的强劲增长势头显现，但制造业就业人数创下7年3个月来最大降幅，“无就业增长（Jobless Growth）”正成为现实。据国家数据处11日发布的雇佣动向显示，5月就业人数为2912万人，同比减少4万人。这是自2024年12月（减少5.2万人）以来，就业人数首次出现减少。当时是受到紧急戒严事态影响内需冻结，加上年底政府就业项目结束的冲击。今年2月和3月，就业人数同比增幅保持在20万人左右，但4月增幅缩减至7.4万人，上月则转为负值。就业率同比下降0.5个百分点，为63.3%，连续两个月下滑。上月就业率的下降幅度为2021年2月（下降1.4个百分点）以来5年零3个月之最。工作岗位减少是因为中东战事的影响向全行业扩散，其冲击波被滞后反映了出来。作为国内雇佣核心支柱的制造业，上月就业人数减少14万人，创下2019年2月（减少15.1万人）以来的最大减幅。制造业就业人数已连续23个月减少，上月减幅是4月（减少5.5万人）的两倍多。尽管出口额每月都在刷新历史最高纪录，但雇佣市场依然处于萎缩状态。这主要是由于引领出口增势的半导体产业就业带动效应相对较低。数据处社会统计局局长宾贤准表示：“制造业就业者中，半导体产业所占比重仅为4%左右，并不大”，“食品、汽车等行业的就业者减幅也在扩大”。建筑业就业者同比减少4.3万人，已连续25个月呈下降趋势。中东战事爆发后，原材料价格上涨等因素累积，使得就业者减幅较4月（减少8000人）大幅扩大。副总理兼财政经济部长官具润哲叮嘱称：“在中东战争导致雇佣条件不确定性扩大的情况下，青年层面临的困难加重，制造、建筑、农渔业等各行业不景气加剧”，“所有部门需保持高度警惕，全力应对。”世宗=金秀妍记者 syeon@donga.com