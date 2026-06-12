韩国学生长期缺课率OECD最低 但近半在课堂睡觉或做无关之事

调查显示，韩国学生的长期缺课率在经济合作与发展组织（OECD）成员国中处于最低水平，但有近一半的学生在课堂上睡觉或做与学习无关的事情。这意味着出勤并未转化为在校学习和成长的实质性阶段。韩国教育开发院（KEDI）11日发布的《出勤未能走向成长的教室》报告显示，据经济合作与发展组织近期公布的“国际学生评估项目”（2022年标准），连续缺课3个月以上的学生比率，调查对象国平均为7.6%。而韩国仅为2%，远低于此。但韩国学生的出勤率并未带来实质性的学习参与。根据教育部实态调查，回答上课时“倾向于睡觉”的学生占27.3%，回答“倾向于做与上课无关的行为”的占19.2%。权衡升学考试利弊后主动退学的学生也在增加。根据学校信息公开网站公示资料，高中辍学率从2020年的1.1%升至2024年的2.1%，连续5年上升。退学原因中，包括准备学历认证考试、替代教育等在内的“其他”项最多，占68.8%。韩国教育开发院研究企划室室长闵允敬（音）表示：“要使出勤能转化为学习参与，需要先形成一种社会共识，即学校不是准备升学考试的过渡空间，而是实现‘学习与成长’的空间。”金秀炫记者 newsoo@donga.com