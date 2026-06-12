酷澎泄露3755万人个人信息，被罚6247亿韩元，创历史最高纪录

个人信息保护委员会决定对去年发生大规模个人信息泄露事故的酷澎（Coupang）处以6246.81亿韩元的罚款。这是个人信息保护委员会征收的罚款中规模最大的一次。个人信息保护委员会11日在首尔市钟路区政府首尔大厦召开新闻发布会，表示将对酷澎因泄露个人信息事故罚缴4235.75亿韩元、因擅自收集用户在线活动记录罚缴2011.06亿韩元，合计罚缴6246.81亿韩元和罚金1680万韩元。酷澎子公司酷澎履约服务公司也被处理2.48亿韩元罚款。这是自去年11月酷澎泄露个人信息事实曝光后，时隔7个月作出的处分。此次罚款和罚金是去年8月向SK电信征收的1347.91亿韩元的约4.6倍。个人信息保护委员会认为，由于认证签名密钥管理不善和异常流量监测失败等违反安全措施义务，导致约3322万名会员、约433万名非会员等共3755万名个人信息被泄露。另外，酷澎还确认，为了量身定做广告，在没有法律依据的情况下收集、储存了1117万名用户的在线活动记录。个人信息保护委员会委员长宋京姬表示：“此次事故不是因为高度的黑客侵入，而是因为酷澎的基本安全管理体系不完善及疏于管理而发生的。没有考虑是国内公司还是海外公司等围绕这一问题的其他影响。”酷澎方面表示：“计划从个人信息委员会领取正式议决书后，通过法律程序进行应对。”韩在熙记者 hee@donga.com