黄仁勋访韩热潮过后，留给韩国物理人工智能的问题



英伟达首席执行官黄仁勋的访韩让整个产业界沸腾起来。从弘益大学附近的五花肉店到网吧、棒球场、各企业的办公楼，每个访问地都聚集了想要拍他照片的二三十岁年轻人，相关企业的股价都上涨了。难怪追踪他行动路线的网站“黄仁勋的足迹”也开张了。“机器人学和物理人工智能的时代终于到来。没有比韩国准备得更好的国家。”“韩国是具备重工业、制造业、电子、软件、人工智能研究能力的非常独特的国家”等，黄仁勋赞誉之下，韩国的前景也一片光明。在他们看来，黄仁勋的英伟达选择了韩国作为物理人工智能时代的核心伙伴。据说，首尔大学的学生们甚至给他起了“K仁勋”的外号。



显然，韩国是为数不多具备半导体、造船、汽车等传统制造业基础和游戏、机器人、人工智能产业的国家。黄仁勋应该也是在这些方面关注了韩国。无论英伟达制造出多么出色的物理人工智能的“大脑”软件，要想最终应用到现实中，需要试验其是否正常运转的测试台时，再难找到像韩国一样的地方。



但是，也有必要按捺住兴奋，细细品味。他并没有称韩国是物理人工智能时代的“胜者”，而是“准备好的国家”。“准备好”和“获胜”是不同的。而且最终的胜利很有可能取决于今后如何稳固地培养整个物理人工智能供应网。虽然韩国是半导体强国，拥有坚实的制造业基础，但在整体物理人工智能供应网中的地位还很弱。



例如，现代汽车的子公司波士顿动力虽然以“Atlas”等机器人而自豪，但韩国机器人产业的原材料、零部件国产化率却停留在40%左右。机器人的心脏——减速器和控制器依赖于日本，发动机所需的稀土磁铁依赖于中国。因此，不是机器人的身体，而是它的大脑，是由韩国掌控的吗? 为了实现机器人等物理人工智能，预测现实世界的物理变化，支持人工智能学习和决策的“世界模型”技术被认为是核心。虽然韩国企业正在构筑世界模型，但世界模型到目前为止对海外的依赖度也比较高。目前影响力最大的世界模型平台是英伟达的宇宙（Cosmos）。



韩国是物理人工智能时代有潜力的市场，也是重要的实验场。但是，与其说它是主导技术和供应网的国家，不如说它是能够最有效地利用跨国企业开发的平台和解决方案的国家。



黄仁勋访韩确实表现出了韩国物理人工智能的可能性。但现在忙碌的访韩已经结束。现在应该以他的访问为契机，冷静地了解一下韩国拥有什么、缺少什么。韩国是站在人工智能时代比任何人都有利起跑线的国家。问题是，韩国是成为物理人工智能时代的“主人公”，还是停留在使用海外企业创造平台最多的“优秀顾客”，目前还没有决定。黄仁勋访韩留下的提问就在这里。

