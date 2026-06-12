执政党声称承认民心的警告，却只顾着内部争斗

据悉，共同民主党11日非公开召开的议员全体会议上，围绕6月3日地方选举责任论，涌现了要求党代表郑清来辞职的意见。郑清来在开场白中强调，“第一是团结，第二是团结，第三也是团结”，但议员们对地方选举失败的原因和公推、竞选管理提出了强烈批评。部分议员表示，“为了政府的成功和恢复信赖，应尽快辞职”，要求郑清来辞去代表职务。执政党的这种内部斗争，是因为在选举结果为既不赢也不输的难下定论之后，围绕责任论的攻防战演变成两个月后全党大会前夕的党权之争。李在明总统也评价道：“如果输掉要赢的地方，输掉该赢的地方，至少不是成功。”有分析认为，这针对的是郑清来。对此，郑清来发表“国民是永远的，政权是短暂的”这一话中有话的言论，党内亲李在明派和亲郑清来派之间的舌战愈演愈烈。而且，以往李在明出访时都会前往送行的郑清来这一次没有在其访欧时露面，而下届党首热门人选、国务总理金民锡却出现在机场，两件事结合在一起，使得党内矛盾氛围进一步加剧。在这种情况下，又发生了党发言人表示“过去我们批评尹锡悦试图赶走党代表，现在我也有总统现在也是这样吗的想法”，然后辞职的事情。虽然选举结果低于预期，其责任可能首先在于执政党及其领导层，但从更广泛的层面来看，更在于包括总统和政府在内的执政党。对于选举结果，人们可能会有各种政治上的分析，但归根结底，决定胜负的是谁正确地了解了民心走向并顺应了民心，还是背离了民意。民心已经向执政的共同民主党发出了严厉警告。这才是在可以赢、应该赢的地方失败的原因。现在不是执政党内部争斗的时候。首先要纠正在此次选举中暴露出的荒唐的损毁国民参政权的事态。在外部风波中动荡的韩国经济和国民民生，也一刻也不能疏忽。既然在民心的警告面前承诺了要展现更低的姿态，就应该摆脱之前的傲慢和独断，尽快恢复为民生和团结的政治。对于执政仅一年就面临考验的政府和执政党来说，没有比这更紧急的事情、比这个更重要的事情。