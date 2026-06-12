全北教育监计票遗漏千余票，5天后才迟迟报告

据悉，全罗北道选举管理委员会直到选举5天后，才向中央选举管理委员会报告了6月3日地方选举全罗北道教育监选举中错误输入投票结果的事实。全北选管委被指遗漏1104人投票结果，却没有对此进行修正，而是迟迟报告统计失误情况，是不是想缩小或隐瞒投票结果。全北选管委11日表示：“全北全州中华山1洞第一投票站的全北道教育监选举计票结果存在电脑录入错误，正在进行更正程序。”据全北选管委透露，在中华山1洞第三投票站在填写投票录附页时误将投票站名称写成“第一投票站”并送至计票所，但由于计票场未能发现错误，导致第三投票站的结果被录入为第一投票站，进而导致第一投票站的1104人投票未能反映在正式计票记录中。计票场在计票即将结束的4日凌晨才发现这一情况，全北道知事、全州市长、地方议员票被正确更正，但教育监的计票结果没有被更正。全北选管委5日在重新确认计票结果的过程中确认了此事，但直到三天后的8日才向中央选管委报告此事，并于9日报告给全州地方法院院长、全北选管委委员长金相坤。全北选管委表示：“（公职选举法）没有明确表明对当选人决定没有影响的计票结果的部分错误等的修改范围和方法。我们认为，修改计票结果应该慎重考虑。”另一方面，对于投票用纸不足事态，中央选管委委员长代理魏哲焕11日表示：“实际上，从松坡区整体来看，还剩下42000多张投票用纸。松坡区内146个投票站投票用纸分配失败是令人痛心的失误。”正在调查投票用纸不足事态的首尔警察厅广域犯罪调查组当天对位于京畿道果川市的中央选管委等7处进行了扣押搜查。扣押搜查令中，前中央选管委委员长卢泰岳和前事务总长许哲勋等10多人被指为嫌疑人。李胜宇记者、权九龙记者 suwoong2@donga.com、9dragon@donga.com