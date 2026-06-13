牵制调查机关的最后装置“全案移交”



李在明总统8日在记者会上就“是否允许检察官的补充调查权”表示“打算交由国会处理”。外界认为，李总统之前一直表示即便作为例外也需要检察官的补充调查权，现在态度有所后退。对此，共同民主党代表郑清来12日在脸书上写道：“全面废除补充调查权。”由此看来，今后在修改刑事诉讼法的过程中，检察官的补充调查权很大可能被取消。



根据调查与起诉分离原则，不能给检察官任何调查权，这是执政党反对检察官补充调查权的理由。那么，在遵循这一原则的同时，应该摸索牵制警察或重大犯罪调查厅等调查机关，提高调查完成度的方案。法律界部分人士认为，作为其中之一，应该恢复将调查机关调查的所有案件移交检察官决定处分的“全案移交”。



2021年检警调查权调整后，调查机关仅将认为需要起诉的案件移送检察机关，对认为罪名不成立的案件自行结案。当时，为了分散拥有所有案件调查权和起诉权的强大检察机关的权力，缩小了检察机关的调查范围，并赋予了警方调查终结权。赞成全案移交的人认为，现在检察机关将在10月解散，公诉厅检察官的调查权将不被认可，因此反而担心调查机关的专横。



现在也可以通过异议申请，将警方决定不移交的案件移交检察机关。但异议申请只有起诉人或受害者才能进行，因此告发事件或没有受害者的事件处于死角地带。起诉人、受害者要想提出异议申请，需要律师的帮助，因此需要不少费用，这也是个问题。即使没有异议申请，检察官也可以审查不移交案件的记录，要求调查机关重新调查，但即使调查机关不予纠正，检察官也不能采取强制措施。



去年警方决定不移交的约60万件中，提出异议申请的案件有5万多件，检察官要求重新调查的案件有1万多件。也就是说，警方没有移交的案件中约有九成没有经过追加程序就结了案。即使说调查机关实际上在行使不起诉权也不为过。不起诉权是和起诉权一样强大的权限。就像检察官的调查权和起诉权分离一样，调查机关的调查权和不起诉权也分开才是明智之举。



反对全案移交的一方指出：“检察官能保证比警察或重罪厅调查官作出更准确的判断吗?”但这不是从谁更好的角度出发就能解决的问题。只要有检察官再进行一次筛选，调查机关就会更加慎重地处理业务，事件被埋没的可能性也会变小。从检察官的角度来看，也有发现调查机关错过的证据或法理的余地。



也有人主张，即使不改变制度，只要检察官和调查机关加强合作关系，事件处理也不会出现漏洞。但是，正如国务总理下属的检察改革推进团咨询委员会所指出的那样，“不能只依靠调查机关的善意来确保调查的完结性，这一点从历史上、理论上、实务上都是明确的”，仅靠决心合作是不够的。为了防止调查机关的权限膨胀，要制定精巧的系统，保证如果调查有错误，就一定会被纠正。

