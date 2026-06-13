黄仁范贡献一球一助攻突破防线 金承奎封堵捷克必进之球

（第五版用）韩国队在历届世界杯取得的8场胜利中，有一半即4场是逆转取胜。作为备受世界喜爱的韩剧发源地，韩国在2026年美加墨世界杯首战中再次书写了逆转篇章。12日，在墨西哥萨波潘的瓜达拉哈拉体育场举行的与捷克队的小组赛首轮较量中，韩国队虽先失一球，仍以2比1反败为胜。“野战司令官”黄仁范（费耶诺德）和守住逆转胜果的“守门员”金承奎（东京FC）是这一结果不可或缺的功臣。韩国队0比1落后的下半场第22分钟，黄仁范打入扳平进球。在罚球区内，黄仁范接李刚仁（巴黎圣日耳曼）从防守缝隙中送出的传球，凭借打乱对手节奏的个人技术晃过防守球员和守门员后，以一记挑射洞穿对方球网。下半场第35分钟，他又从右侧送出低平传中，助攻吴贤揆（贝西克塔斯）打入反超比分的制胜球。赛前，黄仁范在73场国家队A级比赛中仅打进6球，此番是他在世界杯决赛圈舞台上的首粒进球。黄仁范说：“我并不是经常获得与守门员一对一机会的球员，当时看到空当就插了进去。李刚仁的传球非常出色。我感觉射门角度不够，没有直接打门，而是先扣了一下创造空间，很幸运对方防守球员上当了。”黄仁范自2022年卡塔尔世界杯起便担任韩国队中场核心。然而，今年3月他在俱乐部比赛中脚踝受伤，被诊断为“赛季报销”。世界杯出场前景也曾难以预料。但国家队教练组为帮助黄仁范尽快恢复，专门派出国家队康复师支援其康复，黄仁范最终以完美身体状态重返赛场。他在首战便大放异彩，回报了外界的期待。黄仁范说：“大家都真心祝贺我，也向我道谢。我同样非常感激队友们，这是一场充满感谢的比赛，我很幸福。”当天参与韩国队全部进球的黄仁范被评为全场最佳球员，即“比赛杰出球员”。如果说黄仁范为逆转奠定了基础，那么守住胜利的便是“守门员”金承奎（东京FC）。在与赵贤祐的竞争中赢得首发机会的金承奎，下半场第14分钟先丢一球，但随后连续上演“扑救秀”，牢牢把守球门。赛后，捷克队主教练米罗斯拉夫•科贝克咋舌道：“我们也有得分机会，但不知道那名守门员是怎样扑出那样近距离的射门的。”尤其是比赛尾声阶段，金承奎的扑救更加耀眼。下半场第37分钟，右侧掷入的长距离界外球被亚当•赫洛热克用左脚射门，金承奎凭借动物般的本能伸展双臂将球挡出。下半场补时阶段，他又将米哈尔•萨迪莱克在门前的右脚射门稳稳没收，守住了韩国队来之不易的3分。金承奎是继2014年巴西、2018年俄罗斯、2022年卡塔尔世界杯之后，第四次登上世界杯舞台的老将。然而，他的经历并非一帆风顺。仅在2024年一年里，他便两度遭遇右膝十字韧带伤病。金承奎说：“一年前，我甚至还在苦恼能否回到球场。战胜伤病，以首发身份出战并收获胜利，让我感觉那段艰难的日子得到了补偿。”他还有一份特殊的动力。金承奎决心为4日出生的女儿和妻子送上礼物，并将此变为现实。金承奎说：“今天出发去球场前，我还和女儿视频通话了。之前只看过她睡觉的样子，今天她神奇地睁大了眼睛，还和我对视了。这让我觉得更有力量了。”韩钟浩记者 hjh@donga.com