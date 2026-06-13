四年前无背号预备球员 以进球兑现笔记本上的誓言

（第五版用）12日，在墨西哥萨波潘的瓜达拉哈拉体育场，韩国队与捷克队展开了2026年美加墨世界杯A组首轮较量。下半场第24分钟，双方1比1战平时，前锋吴贤揆（贝西克塔斯）替换队长孙兴慜（洛杉矶FC）登场。实现球员生涯首次世界杯出场的吴贤揆，在11分钟后接到队友黄仁范（费耶诺德）从罚球区右侧送出的低平传中，冲入门前用左脚将球推入网窝，打入帮助韩国队2比1获胜的制胜球。当天，吴贤揆在午饭后体温一度升至38摄氏度，身体状况不佳。但他笑着说：“当时真的怀疑自己能不能上场，能不能踢好，多亏了医疗团队无微不至的照顾，我才能进球。好像就是为了进这个球才病那场似的。”四年前的卡塔尔世界杯时，吴贤揆还是一名没有背号的球员。由于世界杯开幕前19天，孙兴慜眼眶骨折，恢复可能延迟，吴贤揆作为应对此情况的“预备球员”待命。当时被称作“第27位太极战士”而非正式阵容（26人）一员的吴贤揆，竭尽全力帮助国家队队友。但训练结束后回到住处，他在笔记本上写道：“四年后，堂堂正正地穿上18号球衣参加（世界杯）就行。”18号是“黄鸟”黄善洪（58岁）、“狮子王”李同国（47岁）等曾叱咤韩国足坛的锋线球员使用过的号码。卡塔尔世界杯后，吴贤揆先后效力于凯尔特人（苏格兰）、亨克（比利时）、贝西克塔斯（土耳其），在欧洲赛场积累经验。2025-2026赛季土耳其职业足球联赛中，他出场13次打入6球。自2024年7月洪明甫主教练（57岁）上任以来，吴贤揆在15场国家队A级比赛中攻入6球，堂堂正正地入选了美加墨世界杯最终名单。随后，他在当天的对捷克一战中证明了自己是能够继承韩国队18号衣钵的攻击手。韩国队此役在下半场第14分钟被捷克队的拉迪斯拉夫•克雷伊奇（伍尔弗汉普顿）率先破门，但下半场第22分钟由黄仁范扳平比分。紧接着，四年前为应对孙兴慜可能缺阵而准备的预备球员吴贤揆，替换当天表现不佳的孙兴慜上场，打入了制胜球。吴贤揆说：“虽然这是我的第一届世界杯，但四年前在近处看过哥哥们的表现，所以不紧张，能够踢好。卡塔尔世界杯之后，我的个人能力有了很大提升。和欧洲球员对抗时也充满自信，所以确信自己能够进球。”在吴贤揆成长为韩国足球代表性前锋的过程中，家人的奉献不可或缺。吴贤揆的父亲吴海善在韩国南杨州市经营一家泥鳅汤餐馆。吴贤揆曾在某YouTube频道中说：“别人吃辅食的时候，我就用泥鳅汤泡饭吃。大概吃了一万碗以上的泥鳅汤，这应该是我拥有好体能和好身体的秘诀。”为观看儿子的世界杯首秀，吴海善暂时关闭了店铺，飞赴墨西哥。他的KakaoTalk个人简介写道：“祈愿成为世上最幸福的足球运动员和家人。”吴海善在与本报通话时说：“能在世界杯这样的大舞台上看到儿子打入制胜球，那种幸福感无法用语言形容。”据悉，他在儿子首战前对儿子说：“希望你能享受比赛。踏上大舞台时，要放空内心，尽情去享受。”赛后，吴贤揆向家人表达了感谢。他说：“从现在起，到一个月后世界杯结束，我会在剩下的比赛中踢得更好，好让父母不用再开店，舒舒服服地过日子。”萨波潘=金倍仲记者、萨波潘=韩钟浩记者 wanted@donga.com、hjh@donga.com