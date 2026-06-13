李在明支持率57%……时隔4个月跌破60%

在6月3日地方选举后的首次韩国盖洛普民意调查中，李在明总统的国政支持率为57%，比3周前下降7个百分点。韩国盖洛普9日-11日调查、12日公布的舆论调查（电话面谈方式，95%信赖度±3.1个百分点标本误差，详情参看中央选举舆论调查审议委员会网站）显示，李在明的支持率为57%，比5月22日公开的前一次民意调查支持率（64%）下降7个百分点，是自去年6月李在明就任以来最大降幅。之前的最大降幅是去年12月收受统一教财物疑惑浮出水面的第二周（62%→56%，6个百分点）。否定评价也从同期的28%升至35%。否定评价的理由依次为选举舞弊、不正当选举和选举管理委员会问题（16%）、经济民生高汇率（14%）、房地产政策（9%）。韩国盖洛普分析称，“这是4个月来总统职务正面评价首次低于60%。这反映了投票用纸不足事态的影响”。政党支持率方面，共同民主党为41%，比3周前下降4个百分点，国民力量党为29%，上升7个百分点。两党的支持率差距从3周前的23个百分点缩小到12个百分点。对于地方选举中出现的投票用纸不足事态，67%的受访者回答“侵犯参政权”，25%的人回答“试图不正当选举的证据”。89%的进步倾向应答者和72%的中立倾向应答者回答“不良选举”，44%的保守倾向应答者回答“非法介入选举”。对于全面再选举，44%的人表示赞成，48%的人表示反对。趙東住 djc@donga.com