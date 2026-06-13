制造“平壤上空无人机事件”，尹锡悦一审获刑30年……“为戒严而共同策划”

前总统尹锡悦因涉嫌指使无人机入侵朝鲜平壤而被起诉，一审被判处有期徒刑30年。法院认为，尹锡悦在宣布12·3紧急戒严之前，为了加剧军事紧张、引发国家紧急状态，批准了上述行动。首尔中央地方法院刑事合议36庭（庭长法官李正烨）12日裁定尹锡悦的一般利敌及滥用职权妨碍行使权利等嫌疑全部有罪。法庭指出：“以使用宣布紧急戒严权为目的，故意制造国家紧急状态。借军事行动的外形，私自将军人用于诱导朝鲜挑衅。”关于无人机坠落，造成了国民和军队的人员伤亡危险，泄露军事机密，侵害军事利益等嫌疑也全部被认定。这是前总统首次被认定为一般利敌罪。尹锡悦方面一直主张没有接到过有关无人机行动的报告，但法庭认为：“如果没有尹锡悦的批准，就无法实施行动。”法庭认定前国防部长官金龙显“主导策划并指示（无人机渗透）行动”，判处比内乱特检组求刑期还高5年的有期徒刑30年。对于前国军反间谍司令吕寅亨，法庭认为“与金龙显讨论了宣布紧急戒严的时机或条件，并采取了秘密行动的措施”，判处有期徒刑15年。尹锡悦在被判30年有期徒刑的瞬间，在法庭上露出了无语的苦笑。宣判后，其律师团队表示，“将正当行动视为犯罪”“特检的无理调查和起诉、审判本身就是利敌行为”。吕根镐记者 yeoroot@donga.com