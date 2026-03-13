在战争中竞相加强核战斗力……韩国是否正在制定遏制朝鲜核武器的“大计划”？



距离五年一度的核不扩散条约评估会议还有6周时间。全世界聚集在一起承诺“拥有核武器的国家要减少，没有核武器的国家不要新制造”的这一会议，预计今年将在比任何时候都沉重的空气中举行。外交界有一种危机感，认为“这可能会成为核不扩散的最后试验台”。2015年因中东无核区划定出现分歧，因新冠疫情推迟两年召开的2022年会议因乌克兰战争等，核不扩散评估会议已连续两次未能达成最终决议。有人担心，如果此次会议也空手而归，为阻止世界核共同灭亡而制定的国际不扩散体系将沦落为“植物条约”。



而且，世界各国正在展开“核威慑”竞争。核威慑按照“你核攻击，我就核报复”的相互确认破坏原则运作。这是反向利用核武器的恐怖，防止相互间草率攻击的心理性、军事性的装置。拥有核武器的国家靠增加核武器，没有核武器的国家通过同盟国的核保护伞进行延伸威慑，确保核威慑。



冷战后一段时间，一度高喊“减少核武器”，但随着各自生存的国际秩序全面展开，现在“没有力量就会遭受损失”的恐惧日益高涨。核保有国俄罗斯在入侵乌克兰后，随时提出使用战术核武器，露骨地进行核威胁。朝鲜和中国进行了几何级数的核武装增强，伊朗也为了避开国际社会的视线藏匿了数百公斤的高浓缩铀。



美国的同盟国之间也出现了核自强论。法国总统马克龙甚至公开表示，“已经决定增加核弹头数量（目前290枚左右）”，表明了加强核战斗力的意志。随着核持有国争先恐后地增强核武器，再加上同盟体制的弱化，无核国家也纷纷试探性地靠近发展核武器，形成了一种彼此观望的“胆小鬼博弈”局面。



在这种情况下，一直主张“无核韩半岛”的韩国政府只能更加苦恼。在朝鲜气势汹汹地要求美国承认拥核国家地位并公然增强核武器的情况下，长期以来一直将朝鲜无核化作为外交目标顶端的韩国的战略空间正在缩小。担心韩美核磋商小组等延伸威慑可能会减弱，这将成为加剧不安情绪的导火索。



在核强化竞争愈演愈烈的今天，韩国政府是否正在制定遏制核的“大计划”？ 在维护无核化原则的同时，当务之急是扩大目前核不扩散体制允许的铀浓缩和再处理权限，以及扩大核动力潜艇等“和平利用核能的权利”。为应对朝鲜核威胁而扩充常规战斗力也是课题。政府控制塔不应该立即集中宣传军工出口业绩，而应该全力整顿与美国延伸威慑相吻合的尖端战斗力。在维护不扩散原则的同时，有必要针对随时可能到来的核开发“多米诺骨牌”情况做好应对准备。没有只看眼色就能得到的安全保障。

