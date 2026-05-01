现代汽车将搭载大屏“人工智能秘书” 让汽车像智能手机一样

现代汽车集团公布了新一代信息娱乐系统“Pleos Connect”，并亮出了加速向软件定义汽车（SDV）转型的蓝图。上月29日，现代汽车集团在首尔江南“UX Studio Seoul”举行媒体日活动，发布了开发理念和应用计划。“Pleos Connect”的特点在于，通过17英寸显示屏、轻薄显示屏、人工智能语音助手“Gleo AI”以及开放式应用市场等，使汽车能够像“智能手机”一样运行。用户不仅可以通过显示屏控制车辆、使用导航和媒体内容，还可以通过语音命令执行多种功能。显示屏左侧的“行驶信息画面”常时显示速度、警示灯、电耗及油耗等行驶必需信息。车辆的各项功能只需通过简单的屏幕触摸即可操作及控制。右侧的“应用画面”则是一个可自由执行和浏览导航、媒体播放、车辆控制与设置、内容使用等功能的区域。Pleos Connect的车载人工智能助手Gleo AI为驾驶者提供与车辆沟通和移动的乐趣。它不仅会执行与车辆功能相关的指令，比如当用户说“打开通风座椅”时，便为驾驶座通风座椅通电，还能告知最新消息和体育比赛结果等。即便使用不完整的句子或各种地方方言，该系统也能领会话语意图进行对话。现代汽车集团计划将此作为向软件定义汽车转型的起点，并在未来进一步强化基于人工智能的个性化功能。Pleos Connect将率先应用于5月上市的“The New Grandeur”，并到2030年扩展至约2000万辆汽车。边钟国记者 bjk@donga.com