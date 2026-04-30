尹锡悦“妨碍逮捕”案二审获刑7年，刑量增加两年

因涉嫌动员总统警卫处妨碍调查机关逮捕自己而在一审中被判有罪的前总统尹锡悦，在二审中也被判处有期徒刑7年。由于一审认为无罪的部分嫌疑被推翻，刑期比一审增加了两年。此次判决是设置在首尔高等法院的内乱专设法庭宣判的1号案件。29日，首尔高等法院刑事一部（部长法官尹圣植）审理的尹锡悦涉嫌妨碍特殊公务执行等二审宣判公审中，法庭表示：“作为现任总统，应该遵守宪法，为增进国民权利而努力，却加重了社会混乱等，辜负了责任。”内乱特检组（特别检察官赵恩锡）继一审之后，在二审中也要求判处接近法定刑上限的10年有期徒刑。继一审之后，二审法庭也认为尹锡悦动员总统警卫处阻止调查内乱嫌疑的高级公职人员犯罪调查处（公调处）执行逮捕令的嫌疑有罪。法庭表示：“把处于自己影响力之下的警卫处公务员像士兵一样使用。即使对公调处的调查权等存有疑问，也要在法律范围内解决。根据法治主义原则，动用武力制止（逮捕）这种行为是不允许的。”对于一审认为无罪的向外媒虚假宣传嫌疑，法庭表示，“向外媒提供有关紧急戒严宣布合法性的错误信息，对大韩民国的信任度及国民的知情权产生了负面影响，受指责的程度很高”，推翻一审判决作出了有罪判决。尹锡悦的律师团在判决后表示“将上诉”。宋慧美记者、吕根镐记者 1am@donga.com、yeoroot@donga.com