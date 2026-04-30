韩国公平交易委：“酷澎总裁是金范锡” 将追究法律责任

实际掌控酷澎（Coupang）的酷澎Inc议长金范锡（见图）被规定为企业总裁（同一人）。由此，金范锡将成为总裁一家私利侵占（利益输送）等更为严格的监管的直接适用对象。酷澎当天发表立场声明，预告将提起行政诉讼。韩国公平交易委员会29日公布，将从下月1日起指定本年度的公示对象企业集团（大企业集团），同时将酷澎的同一人变更为金范锡议长。这是酷澎自2021年被指定为资产总额超过5万亿韩元的大企业集团以来，首次变更同一人。酷澎之所以不再符合同一人指定的例外条件，是因为金范锡议长的弟弟金宥锡参与经营的事实浮出水面。作为酷澎母公司酷澎Inc的未登记高管，金宥锡以派遣形式在韩国国内公司工作。此前，公平交易委认为金宥锡未直接参与董事会等，且年薪为5亿韩元左右，低于登记高管的30亿韩元，因此未将其认定为高管。但今年现场检查结果显示，金宥锡的职级被确认为酷澎内部最高级别的副总裁级。包括限制性股票（RSU）在内的年度薪酬和待遇也相当于登记高管。金宥锡曾主持数百次有关物流配送政策的会议，或召集酷澎物流服务公司代表理事等人检查周度工作业绩。调查还发现，他在事实上对主要事业的具体业务执行方向行使了影响力。随着同一人变更为金范锡议长（韩裔美籍），酷澎所受监管大幅强化。新增义务包括公示总裁一家（四亲等以内血亲、三亲等以内姻亲）持股20%以上的海外子公司等，同时被纳入禁止私利侵占的监管范围。这是自OCI控股公司会长李宇铉之后，外国人第二次被规定为大企业集团总裁。公平交易委企业集团监视局局长崔长宽表示：“将实际支配企业集团者与大企业集团政策适用的最终责任人同一人保持一致，消除了权限与责任的脱节，意义重大。”酷澎方面反对公平交易委的决定，并表示将进入法律程序。酷澎在指定前的协商过程中也曾向公平交易委提出异议。世宗=金秀妍记者 syeon@donga.com