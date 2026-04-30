哈萨比斯：“AlphaGo人机大战后巨变 10年恍如百年”

“虽然仅仅过去10年，却感觉像是昨天刚比完赛一样。但另一方面，想到这期间发生的变化和发展，又感觉像是过去了100年。”时隔10年再次访韩的谷歌深度思维（DeepMind）首席执行官（CEO）杰米斯•哈萨比斯29日在首尔中区威斯汀朝鲜酒店举行的“谷歌为韩国2026”活动上作出上述表述。为纪念2016年深度思维开发的围棋人工智能“AlphaGo”与李世石九段的历史性对局10周年而访韩的哈萨比斯，当天与李世石九段、作家曹承演一同以“AlphaGo十年，面向所有人的人工智能愿景”为主题进行了对话。哈萨比斯表示，10年前的对局是“宣告现代人工智能开端的信号弹”。他称：“在无人关注人工智能的2010年就着手研究，是因为我们认为人工智能是有助于科学发现的终极工具。”他接着说：“未来10年，科学领域将出现惊人的突破口。人工智能将为人类繁荣开启又一个黄金时代，一次新的文艺复兴。”实际上，深度思维在AlphaGo之后开发了可预测约2亿种蛋白质折叠结构的人工智能“AlphaFold”，哈萨比斯也因此贡献荣获2024年诺贝尔化学奖。他说：“我认为，未来10到20年内，有可能解决所有疾病问题。”不过，10年前在与AlphaGo的对决中取得1胜、被称为“战胜人工智能的唯一人类”的李世石九段当天也指出，在与人工智能的协作中要妥善保持平衡。李世石表示：“稍不留神，思考的主导权就可能被人工智能夺走。这方面我们在使用人工智能时需要谨慎思考。”随后，哈萨比斯参加了韩国棋院主办的活动，与被称作“申工智能（申真谞+人工智能）”的世界排名第一围棋棋手申真谞九段进行了10分钟的简短友谊对局。申真谞九段在赛后感慨：“他不愧是AlphaGo之父，棋谱与人工智能相似，让我很惊讶。”他还表示：“虽然大家都在向人工智能学习围棋，但我认为仍有能够动摇人工智能的妙手存在。”在对局后进行的对话中，哈萨比斯就通用人工智能（AGI）强调：“最重要的是让人工智能守住‘护栏’，实现我们想要达成的目标。必须防止恶意主体滥用人工智能。”崔智媛记者、韩彩妍记者 jwchoi@donga.com、chaezip@donga.com