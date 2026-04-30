韩国年轻人热衷即开型彩票 梦想“人生一搏”

27日下午5时许，在首尔西大门区地铁2号线新村站前的彩票售货亭前，大学生和年轻上班族正排着长队等候。与朋友一同前来的30多岁金某说：“每周大概来一次，买即开型彩票‘Spitto’图个乐子。”售货亭老板也表示：“最近结伴来买Spitto的年轻情侣或朋友明显增多了。”近来，二三十岁人群的彩票消费正在增加。东亚日报29日对韩国国家数据处家庭动向调查进行分析的结果显示，去年第四季度（10至12月），二三十岁户主月均彩票购买支出为918韩元，较上年同期（831韩元）增长10.5%。除去60岁以上人群，该增幅在所有年龄段中最大。这一趋势与即开型印刷彩票Spitto的流行密切相关。最近在社交网络服务上，确认中奖与否的“Spitto视频日志”已成为一种内容体裁。点击量超过1000万次的视频接连涌现。这类内容主要是前往所谓出奖较多的“彩票名店”，大量购买Spitto后，用硬币刮开并分享确认中奖的过程。Spitto销售额也在增长。据彩票委员会统计，去年Spitto销售额为9622亿韩元，较2022年（5678亿韩元）增长约1.7倍。Spitto在青年群体中走红的原因，主要在于“即时性”和“小额可及性”。一张彩票仅需500至2000韩元的小额投入，而且与乐透或年金彩票不同，刮开后当场就能得知是否中奖。社会福祉师金艺星（28岁）说：“没什么负担，买来就能马上刮开看结果，很有意思。”然而，其背后也隐藏着严峻的经济现实。有分析指出，这已超越单纯的乐趣，包含着对“人生一搏”的期待。在社交网络服务上传视频日志的朴信英（34岁）坦言：“物价飞涨，靠公司工资生活紧巴巴的，这是现实。要说对中奖不抱期待，那是假话。”专家对博彩产业活跃化表示担忧。岭南大学社会学系教授许昌德指出：“经济不景气，人们将彩票视为逃避现实手段的倾向愈发明显。Spitto的即时性对年轻一代来说或许是一种乐趣，但此类行为不应止步于简单消遣，个人和社会都需保持警惕，防止其演变为成瘾行为。”金多仁记者 daout@donga.com