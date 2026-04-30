美伊战争有可能“冷战化”……须防范能源供应网的重组

有分析认为，美国与伊朗的战争正在进入既没有结束战争协议也没有军事行动的一种“冷战”。美军兵力被困在霍尔木兹海峡周围，进退两难的状况持续数月，对于即将于11月举行中期选举的特朗普总统来说，是最坏的情况。两国对峙状况的长期化很有可能对严重依赖原油、尿素、铝等中东产原材料的韩国经济造成更大的损失。美国政治媒体Axios28日援引多名美国政府人士的发言评价说：“美国和伊朗的矛盾在金融制裁、海上切断持续的情况下，随着‘为了谈判的谈判’的持续，进入了与冷战时代相似的阶段。”据分析，虽然美伊双方担心战争费用和损失增加，不愿意扩大战争，但也不能退缩，这种胶着状态没有结束的迹象。伊朗没有重新开放霍尔木兹海峡，而是主张美国解除对伊朗的海上封锁，核问题在后续谈判中另行解决。但是，特朗普政府需要停止战争的名分，处于“如果伊朗不弃核就无法脱身”的立场，因此完全没有找到切入点。有人预测，如果这种状态持续下去，美国的战争费用将增至1万亿美元（约1480万亿韩元）。双方的长期对峙，对被霍尔木兹海峡困住26艘油轮的韩国来说也是一件痛苦的事情。韩国政府表示，计划5月份通过替代航线等方式进口7462万桶原油。虽然比4月份的进口量多出50%以上，但仍比去年月均进口量少10%以上。再加上“石油化学的大米”石脑油的库存只有1个月。由于实行石油最高价格制，政府需要支付给炼油公司的费用每周增加5000亿韩元，因此有必要制定退出战略。在这种情况下，中东的主要产油国阿拉伯联合酋长国表示，将于5月1日退出控制成员国产量的石油输出国组织（欧佩克）。全世界的油轮为了购买美国石油代替中东石油，纷纷涌向墨西哥湾。北欧产油国挪威为了开发海上原油和天然气，将增加北极地区的挖掘。韩国政府和能源企业也不能只停留在眼前必须掌握的能源上。应该重新绘制我们在迅速重组的全球能源供应网中发挥什么样作用的蓝图。