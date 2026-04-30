“阿联酋退出”……石油卡特尔出现裂痕

随着原油储量居世界第六位的阿拉伯联合酋长国决定退出石油输出国组织（欧佩克）和欧佩克+（欧佩克和俄罗斯等主要产油国联盟），一直由沙特阿拉伯主导的“石油卡特尔”正式出现裂痕。有预测称，通过反复增产和减产石油左右全球能源市场的以中东为中心的霸权将减弱，以美国为中心的新的能源秩序将崛起。阿联酋政府当地时间28日通过国营的阿联酋通讯社宣布，将从5月1日起退出欧佩克，明确表示要摆脱现有的减产体制。这一决定被评价为象征欧佩克内部团结力减弱的事件。随着一直以沙特阿拉伯为中心维持至今的减产互助体制发生动摇，产油国之间的各自生存趋势很有可能得到加强。产油国的“本国优先主义”正式浮出水面。特别是除了沙特阿拉伯之外，欧佩克成员国的增产余力不多，因此卡特尔的价格控制功能将减弱。以中东为中心的全球能源霸权也有可能发生动摇。通过低油价推进全球供应网多元化战略的美国，在扩大页岩油生产和确保委内瑞拉等替代供应来源的情况下，阿联酋也脱离欧佩克，致力于扩大供应。预计阿联酋退出欧佩克对国际油价的短期影响是有限的。因为中东战争导致的供给问题，国际油价已经达到高水平。但从中长期来看，市场变动性可能会扩大的观测占上风。因为欧佩克的凝聚力减弱，缺乏缓冲战争结束后被压抑的生产量一下子松开的装置。目前，阿联酋的目标是，到2027年将日生产能力扩大到500万-600万桶。韩国的尽管短期供求出现差池的可能性有限，但只能直接受到国际油价变动性扩大的影响。产业通商部人士表示：“假设欧佩克向心力减弱，随着供应者之间的竞争加剧，可能会形成对韩国等原油需求者有利的情况。无法预测其他产油国会如何应对，短期内不排除石油市场秩序混乱扩大的可能性。”世宗=郑顺九记者 soon9@donga.com