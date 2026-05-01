曾匆匆离别…选秀鼻祖组合重聚

“明知会有结束，我们到底是因为什么那么开心，又是因什么那么幸福，才一路奔跑到这里的呢。”2019年1月，首尔九老区高尺天空巨蛋。在2017年Mnet选秀节目“Produce 101第二季”中诞生的企划组合Wanna One的最后一场演唱会上，成员们最终失声痛哭。虽然是从一开始就确定了活动期限的“限期组合”，但离别仍让人难以接受。时隔7年后，Wanna One再次聚集。上月28日，通过Mnet Plus抢先公开的真人秀节目《Wanna One GO：Back to the Base》宣告了他们的重组。此前，2016年通过“Produce 101”第一季诞生的女子组合I.O.I也即将迎来出道10周年，正在筹备迷你专辑和演唱会。这意味着由“国民制作人”选择诞生的两支组合接连回归。● 以“乡愁真人秀”重聚的Wanna OneWanna One的此次真人秀，寓意在各自领域活动的成员们重新回到一个“基地”之中。制作组表示：“成员们想通过真人秀再次与粉丝见面的意愿非常强烈。”此次节目是2017年“Wanna One GO”系列的延续，不仅展现了当时身着校服的成员们聚集在布置得像宿舍一样的“Wanna Base”中的模样，连当时同甘共苦的经纪人、安保人员和移动车辆等也悉数登场。据统计，相关视频在官方频道的累计播放量已超过3500万次。Wanna One在1年零6个月的短暂活动期间，发行了1张正规专辑、2张迷你专辑等共5张专辑，销量突破350万张。据推算，当时通过广告和专辑等获取的销售额就约达1000亿韩元。活动当时，他们与EXO、防弹少年团（BTS）并称“EBS”，形成了歌谣界男团三强格局。Wanna One明年将迎来出道10周年，后续的活动可能性也备受关注。● 迎来出道10周年的I.O.II.O.I将于19日发行第三张迷你专辑《I.O.I：LOOP》，并于29日至31日在首尔蚕室室内体育馆举办出道10周年演唱会。曼谷、香港等地的亚洲巡演也计划举行。11名成员中，除康美娜和周洁琼外，全昭弥、金请夏、金世正等9人将参与此次活动。凭借《Very Very Very》、《阵雨》等歌曲广受喜爱的I.O.I，活动时间不过9个多月。但当时她们享受了可与大型第三代女团匹敌的人气。I.O.I此前也多次讨论重组，但每次均因各种情况而告吹。但据悉，此次成员们的意志极为强烈。最近全昭弥在某综艺节目中透露幕后故事称：“这次决定，只要I.O.I的练习日程定下来，就不进行个人行程。成员们之间先签好合同，然后去找了（Produce 101的播出公司）CJ ENM。”大众文化评论家金宪植表示：“如果说以前是企划公司选定成员，像‘惊险秀’一样让他们出道，粉丝们单向接受结果，那么这两个组合登场后，粉丝们开始直接投票形成出道阵容，由此产生了‘由我打造的爱豆’这样的感觉和成就感。”曾拥有太过短暂的“花样年华”的两支组合，能否再次引起反响？歌谣界一位相关人士展望道：“重组意味着那些想再次看到那个时代的粉丝们存在明显的需求。”“对年岁渐长的一些老粉丝来说，这会带给他们乡愁；同时，对10多岁的青少年来说，这也将是他们全新认识Wanna One和I.O.I的好契机。”史智媛记者 4g1@donga.com