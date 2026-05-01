特朗普发出警告：“考虑裁减驻德美军”

美国总统特朗普当地时间29日在“真实社交”平台上表示：“正在研究裁减驻德美军兵力的可能性。这一决定将在近期内作出。”有评价认为，这是对不协助美国、以色列和伊朗战争的北约成员国的报复措施。据美国战争部（国防部）透露，截至去年年底，驻德美军达3.6436万人，占驻欧洲美军约8万人的45.5%。实际上，如果裁减驻德美军成为现实，欧洲最大的美军据点将被重组，预计将对世界安保格局产生巨大影响。特朗普预告裁减驻德美军，可能是受到了德国总理默茨最近讲话的影响。默茨3月27日在德国一所学校表示：“很明显，美国在没有战略的情况下发动了此次战争。伊朗比预想的要强大很多，美国在（以前的）谈判中也没有战略。”特朗普在一天后针对默茨表示，“我不知道他在说什么”，表达了强烈的不快。他当时就甚至提到了此后裁减驻德美军的可能性。美国国防部在特朗普执政第一期的2020年7月也强调“德国的国防费支出低于美国的要求”等，表示计划裁减1.2万名驻德美军，重新部署到美国和欧洲其他地区。不过，2021年1月拜登总统就任后，该计划因乌克兰战争爆发、盟友反对等原因未能实施。有分析认为，考虑到这一点，特朗普当天的发言不仅是对默茨发言的不快，也可能是美国不把驻海外美军固定在特定地区和任务上，而是根据需要调整规模和作用的“战略灵活性”战略即将正式实施的信息。有分析认为，如果驻德美军实际裁减，接下来将摸索约2.85万名驻韩美军的规模和作用变化等。韩国军方人士30日表示：“韩美之间完全没有讨论裁减驻韩美军的问题。”不过有人指出，如果美国让不协助与伊朗战争的同盟承担更多的安保负担，并扩大部署在海外的美军的战略灵活性，驻韩美军也将无法处身于其后续风暴之外。华盛顿=常驻记者申晋宇、金夏景记者 niceshin@donga.com、whatsup@donga.com