“韩国折扣”之后，会出现“韩国悖论”吗?



在韩国股市市价总额中，“半导体两大巨头”三星电子和SK海力士所占的比重超过43%，有望达到50%。看到这个数据，想起了过去芬兰的诺基亚。诺基亚曾是占据世界手机市场40%份额的芬兰“三星电子”。鼎盛时期的2007年，诺基亚独自在芬兰赫尔辛基股市的市价总额中所占的比重超过34%。当时出现了“芬兰悖论”的说法。芬兰的研发投资、教育竞争力是世界级水平，这一现象则意味着除了诺基亚之外，企业业绩并不理想。有人指出，芬兰政府陶醉于诺基亚的繁荣局面，对培育其他产业持消极态度。



类似的现象正在韩国出现。去年公布的韩国2024年国内生产总值（GDP）的研发费用为5.13%，继以色列（6.35%）之后居世界第二位。虽然韩国增加研发投资已经有一段时间，但除了半导体企业外，看不到引领股市的企业。



教育竞争力也比较优秀。在经济合作与发展组织的国际学业成就度评价（PISA）中，韩国学生的基础学历水平很高。想想我们在课外教育、教育政策上投入的资金和社会费用吧。韩国版英伟达的黄仁勋和开放人工智能的萨姆·奥尔特曼早该问世了。在现实生活中，继承财富的大企业引领着市场。在韩国，“韩国悖论”似乎正在得到认同。



由于潜在增长率正在下降，要求培养多种革新产业的呼声越来越高。据经合组织透露，韩国的潜在增长率从去年的1.92%下降到今年的1.71%，明年还要下降到1.57%。半导体引领的韩国出口刷新了历史最高值，潜在增长率却刷新了最低值，真是讽刺。



虽然不能认为我们的半导体企业会像诺基亚一样，但这是随时都有可能面临停滞期的事情。为此，有必要记住特定企业依赖度高时的影响。2007年苹果推出iPhone后，诺基亚手机市场崩溃，芬兰贸易收支接连出现逆差。2013年出售诺基亚前后，芬兰经济连续3年出现负增长。



要想解决韩国悖论，可以从芬兰如何克服诺基亚没落中找到提示。芬兰的解决方法就是创业和培养中小企业。芬兰政府修改了旧的法律和制度，建立了让初创企业和中小企业成长的生态系统。



随着人工智能时代的到来，教育框架也应该改变。教育竞争力高，但未能出现科技大厂创业者的原因虽然也有其他因素，但可能是因为教育方向错了。韩国学生因过度以国文英语数学为中心的教育，基础成绩非常突出。但也有评价认为，在数字环境下评价和分析信息的能力和人工智能应用的核心自主学习能力较差。将在2026东亚国际金融论坛上担任主题演讲的2025诺贝尔经济学奖获得者彼得·哈维特教授在接受本报采访时也提议，要想培养创新人才，就要教授“挑战的态度”。不能沉醉于半导体的繁荣、错过培育其他产业的黄金时间。

