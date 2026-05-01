“西部地方法院骚乱”18人首次被判有罪……要严惩煽动幕后主使



大法院（最高法院）30日对反对对前总统尹锡悦发放拘捕令而在首尔西部地方法院闹事的18人判处有罪。他们是去年2月首次被起诉的63人中，对一审、二审判决不服而上诉的被告人。14人被判处有期徒刑1-4年，3人被判处有期徒刑缓期执行。一直主张以拍摄为目的进入法院的纪录片导演也被确定罚款200万韩元。事后被起诉的30多人还在接受审判。



去年1月19日凌晨发生的西部地方法院骚乱是对法治主义的重大挑战。示威者为了查出签发尹锡悦拘捕令的法官，用砖头和铁棍等砸碎了法院玻璃出入门后，涌向拘捕令法官办公室所在的七楼，破门搜查了内部。对于阻止强闯法院的警察，他们抢夺盾牌和警棍施暴，还围困公调处调查官乘坐的车辆限制其行动。他们把法治主义的最后堡垒法院弄得一团糟，却在审判中狡辩称“是出于爱国心”“不是侵入，而是进入”。



西部地方法院的骚乱事件不能只看做是这些人的犯罪。他们的背后是煽动对司法部的暴力的势力。爱心第一教会牧师全光勋（音）当时在光化门集会上表示，“应该用国民抵抗权处决反国家势力”，涉嫌将示威参加者转移到西部地方法院附近，正在接受调查。保守倾向的油管博主申海植（音）还主张：“总统室人士要求极右油管博主动员支持者。”尹锡悦在被拘留之前一直拒绝执行逮捕令，向支持层传达了“将斗争到底”的信息，引发了反对舆论。



对骚乱参与者的定罪只是定罪的开始。对于煽动暴力正当化的幕后势力，也有必要进行彻底的调查。不能容忍部分油管博主通过直播暴力示威现场，筹集捐款等利用支持群体的、靠扭曲的愤怒获得收益的行为。如果不能纠正极端势力寄生于韩国社会的政治两极化、获取政治和经济利益的生态界，有可能还会发生第二次、第三次西部地方法院事态。

