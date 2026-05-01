孙兴慜包办助攻 率队2比1取胜占据先机

“超级索尼”孙兴慜奉献多次助攻，率领所属球队洛杉矶FC俱乐部在2026中北美洲及加勒比海足球协会（CONCACAF）冠军杯半决赛首回合中赢得胜利。美国职业足球大联盟（MLS）洛杉矶FC队于30日在美国加利福尼亚州洛杉矶的BMO体育场，主场迎战托卢卡（墨西哥），并以2-1赢下本届赛事半决赛首回合较量。首发出任前锋的孙兴慜为洛杉矶FC队的两粒进球全部贡献了助攻。孙兴慜在下半场第6分钟助攻蒂莫西•蒂尔曼（美国）首开纪录。塞尔吉•帕伦西亚（西班牙）从边路传中的球碰到对方防守球员折射飞向禁区内的孙兴慜。孙兴慜背对球门，用右脚将球挑至空中。蒂尔曼胸部停球后，右脚射门，皮球应声入网。在两队1-1战平的下半场补时阶段，孙兴慜再次扮演“特级帮手”角色。洛杉矶FC在禁区左侧获得任意球，孙兴慜操刀主罚，他踢出一记紧贴球门左侧的犀利弧线球，助攻恩科西•塔法里（美国）头球打入制胜球。凭借当天的2次助攻，孙兴慜本赛季各项正式比赛的助攻数达到14个。足球统计专业媒体“FotMob”给孙兴慜打出了双方球员中的最高评分8.6分。洛杉矶FC与托卢卡的半决赛次回合比赛将于7日在墨西哥托卢卡的内梅西奥•迪埃斯体育场举行。洛杉矶FC只要在次回合战平即可晋级决赛。但比赛场地地处海拔2700多米的高原地带，这一点预计将成为一个变数。另一方面，大韩足球协会当天宣布：“韩国国家足球队主教练洪明甫将于16日在首尔钟路区KT光化门大厦西楼露天广场公布2026北中美（美国、加拿大、墨西哥）世界杯最终名单。”由韩国、墨西哥、捷克、南非共和国组成的A组，是本届美加墨世界杯12个小组中最先开始小组赛日程的一组。因此，“洪明甫号”将省略国内出征仪式，直接前往美国进行赛前训练营，并投入训练备战在高原举行的世界杯小组赛第一、二轮比赛。洪明甫主教练等国家队第一批人员将于18日出境，前往设于美国盐湖城的赛前训练营。韩钟浩记者 hjh@donga.com