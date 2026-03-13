韩国研究团队开发出“对抗重力”防滴落颜料

500多年前，天才画家米开朗基罗在意大利西斯廷教堂天花板上绘制《创世纪》时，历时四年多饱受滴落脸上的颜料之苦，留下“这并非作画，近乎酷刑”的感叹。近日，韩国研究团队开发出了能够抓住因重力而下坠颜料的技术。韩国科学技术院（KAIST）12日表示，机械工程系金亨秀教授及其团队提出了一种通过在液体中混合少量挥发性液体来控制重力引起的不稳定性的方法。在穹顶作画时，颜料会如雨滴般落下，这种积聚在上方表面的液体因重力而塌陷的现象被称为“瑞利-泰勒不稳定性（Rayleigh-Taylor instability）”。研究团队关注到，在倒挂的液体中混合少量挥发性液体后，挥发性成分蒸发会导致液体表面的表面张力因区域不同而产生差异。表面张力是液体表面将自身向内拉的力，也是水滴能保持圆形的原因。当表面张力产生差异时，张力较大的一方会吸引较小的一方。研究团队阐明，这种现象能够抓住试图下坠的液体。当挥发性液体蒸发时，能将液体向上拉，抑制其向下的重力。利用这一原理，有望在精密涂层、叠层工艺等领域实现更薄、更均匀的液膜。该技术还可扩展应用于在太空等特殊环境下控制流体流动的技术。崔智媛记者 jwchoi@donga.com