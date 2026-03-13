K-Pop组合Stray Kids荣获日本金唱片四项大奖

韩国男子偶像组合Stray Kids在日本代表性的音乐颁奖典礼——第40届“日本金唱片大奖”中，荣获亚洲部门“年度专辑”等四项大奖，成为本届颁奖典礼上获奖最多的海外歌手。由日本唱片协会主办的日本金唱片大奖11日通过官方网站公布，Stray Kids荣获亚洲部门“年度专辑”、“年度艺人”、“年度音乐录影带”和“最佳3张专辑”四个奖项。其中，“年度专辑”和“最佳3张专辑”由其第三张日语迷你专辑《Hollow》获得，“年度音乐录影带”则由2024年在当地举行的线下粉丝活动的现场蓝光碟获得。日本金唱片大奖分为日本音乐、亚洲音乐、西洋音乐三个部门进行颁奖。除Stray Kids外，今年日本金唱片大奖的获奖名单中还有众多K-Pop歌手。BLACKPINK成员珍妮凭借个人专辑主打曲《像珍妮一样》荣获西洋音乐部门“年度下载歌曲”奖。奈飞动画《K-Pop：猎魔女团》的主题曲《Golden》荣获亚洲部门“年度下载歌曲”和“年度流媒体歌曲”两项大奖。HYBE旗下的韩美合作女团“KATSEYE”也荣获西洋音乐部门“年度新人”和“最佳2组新人”两个奖项。此外，TWS、&TEAM、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER等组合也均有斩获。金泰彦记者 beborn@donga.com