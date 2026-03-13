美国开始贸易法301调查……韩国必须阻止歧视和追加调查



美国贸易代表部12日对韩国、中国、日本等16个国家以“生产过剩”为由，对《贸易法》第301条展开了调查。特朗普政府着手采取后续措施，恢复上月美国联邦大法院的判决叫停的25%对等关税。此次调查是意料之中的事情，但调查结果无法预测。



《美国贸易法》第301条赋予政府应对外国政府针对美国企业的差别性措施的权限。这是不仅可以征收高额关税，还可以进行出口及投资管制等综合制裁的强有力的贸易报复手段。特朗普第一届政府以此为依据，对中国实施包括高关税在内的全方位贸易报复，并将其用作谈判手段。



特朗普总统上个月被判决对等关税无效后，公开表示将临时征收最长可征收150天的“全球关税”，并要把关税提高到15%。预计美国贸易代表部将在该关税效力结束的7月下旬之前结束《贸易法》301调查，对主要国家征收替代关税。问题是，被时限追赶的美国贸易代表部有可能进行无理的“定调调查”或进行过度报复。



美国政府认为存在问题的“产能过剩”本身定义模糊，其列入的原因包括政府补贴、抑制工资上涨、国营企业活动、贸易壁垒、贷款支援、金融抑制、汇率政策等。事实上成了“想挂就能挂上的名头”。美国贸易代表部表示，“韩国政府也承认石油化学部门有必要减少生产能力”，但这是找错了对象。其根本原因是，中国石油化学企业利用伊朗和俄罗斯的廉价原油进行过度生产和挤压式出口。



韩美首脑去年达成协议，决定把3500亿美元对美投资和韩国的对等关税降低到15%。韩国国会12日还通过了对美投资特别法。但美国贸易代表表示：“将维持贸易协议事项。根据301条调查结果，可能会采取关税或其他措施。”如果韩国比美国其他贸易协议对象日本、台湾受到差别待遇或追加关税报复，履行协议的动力必然会下降。



美国贸易代表部还提出了各国贸易法追加调查301条。在韩国允许运出数字地图等努力接受美国产业界的非关税壁垒要求的情况下，应该阻止成为美国的追加调查对象或遭到关税炸弹袭击。如果善意去回馈的是恶意，对两国都没有好处。

