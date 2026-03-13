“难怪感觉不对劲”…诱饮安眠药操控高尔夫赌局

警方抓获了一伙在模拟高尔夫（室内高尔夫）赌局中，偷偷在对方饮料中掺入安眠药以此来操纵胜负的犯罪团伙。首尔警察厅刑事机动队12日表示，已将以打赌室内高尔夫为幌子，通过操纵比赛结果从受害人处骗走约7400万韩元的两名50多岁男性，以涉嫌欺诈及违反《毒品类管理法》为由予以逮捕并移送检察机关。另有多名同案犯，均出身于同一高尔夫同好会或高尔夫球场会员，已被不捕直诉。据警方透露，这伙人自2024年12月起约3个月期间，在首都圈一带的室内高尔夫球练习场，与一名60多岁企业家进行高尔夫打赌游戏，诱使其喝下含有安眠药的饮料，先后10次赢取赌资。据警方透露，他们在高尔夫同好会或常去的球场物色看似有财力的目标，然后自然接近该企业家，多次与其进行高尔夫打赌游戏。该团伙作案手法组织严密。部分成员以失眠等为由，获取处方精神药品“劳拉西泮”作为作案工具。另有三四名同伙则在比赛开始后，设法让受害人离开座位，趁机在其饮料中下药，或直接调换为事先已投药的杯子。此外，他们还将U盘形态的接收器提前连接到室内高尔夫练习场的电脑上，在受害者挥杆击球转头的一刹那，用遥控器暗中操控瞄准点，使画面悄悄移动，导致受害人输掉赌局。受害人因在比赛过程中感到无力，且成绩持续低迷，怀疑比赛遭操纵，遂向警方举报，该团伙的罪行由此败露。警方于去年5月接报后展开调查。调查发现，被羁押的两名主犯此前曾因类似手法作案受到处罚。警方相关人士表示：“察觉异样的受害人在赌局中秘密拍摄的视频，以及调查中获取的证据，促使部分嫌疑人供认了罪行。”目前，警方正就是否存在其他受害人和余罪展开进一步调查。郑瑞英记者 cero@donga.com