李在明下令处罚酷澎……“那些人不怕处罚吗”

“那么什么‘澎（pang）’违反规定了吧？那些人完全不怕受到处罚。”韩国总统李在明11日表示，“（经济上的非法行为）应该承担相应的经济负担”，再次强调了对发生3370万名顾客个人信息泄露事件的酷澎（Coupang）进行处罚的意志。李在明当天在世宗市召开的以企划财政部为对象的业务报告中表示：“政府设立了经济刑罚合理化专班，应加快速度。速度是生命。”李在明指出：“处罚条款太多，很多时候处罚的不是企业社长或从中获利者，而是具体干活的人。这样的处罚没有任何制裁效果。”李在明在9日的国务会议上也指出，有必要通过公平交易委员会的强制调查征收罚款等，强调为了根除经济非法行为，巨额罚款比刑事处罚更为有效。李在明表示：“人事安排会尽量做到公正、透明、合理。对于人事安排，如果觉得问题严重、诸如此类的事情，请通过社交媒体‘电报’匿名发送信息给我。我会立即改正。”李在明还指出：“有的时候，这种善意也有行不通的时候。”执政党内部有人解读称，这是暗指去年8月由前总统尹锡悦任命的独立纪念馆馆长金亨锡。金亨锡今年光复节发表“光复是第二次世界大战中同盟国胜利而获得的礼物”引起争议后，执政党内部不断要求任期3年的金亨锡主动辞职。总统就任后的第一个机关业务报告，在历代政府中首次进行了现场直播。李在明还缓和气氛说，“有传闻说在国民的注视下接受业务报告，压力很大，这是真的吗？”他还说：“绝大多数公务员都忠实地做好自己的工作，努力公平地做好工作，取得了成果。但是就像天越好泥坑就越显眼一样，极少数人像泥鳅一样，把水搅浑了。”李在明对忠南牙山出身的总统秘书室长姜勋植说：“回到老家了，说句话吧。勋植哥买地皮了吧？”他是在针对行政财产出售相关报告指出“能用的土地现在都卖完了吧”后开这一玩笑的。“勋植哥”可能是在模仿前总统数码沟通秘书金南国在引发人事委托争议的“电报”短信回复“我会推荐给勋植哥和玄智姐姐（附属室长金贤智）的”。朴訓祥 tigermask@donga.com