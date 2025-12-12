韩政府放宽对控股公司限制以支持半导体投资

政府决定针对半导体产业部分放宽产金分离规定。此举旨在以扩大地方投资为条件引入特例，放宽对一般控股公司曾孙公司的持股限制，并允许其拥有金融租赁公司，以支持企业对尖端产业进行大规模投资。韩国企划财政部11日在世宗市世宗会议中心进行的总统业务报告中汇报了上述方案。企划财政部表示，作为提升下滑潜在增长率对策的一环，将推进促进尖端产业投资及支持出口的方案。尤其为支持三星电子和SK海力士等主要企业的大规模半导体投资，决定引入与地方投资挂钩的控股公司特例。政府决定仅针对半导体行业，将一般控股公司的孙公司设立子公司（曾孙公司）时必须持有100%股份的规定放宽至50%，并允许一般控股公司有限制地拥有金融租赁公司。根据现行法律，一般控股公司不得拥有金融系列公司。为应对国家间贸易竞争日益激烈的局面，政府还计划积极支持国内企业的出口。但为防止只有少数企业从中获益，规定接受财政支持的企业需将所获利润的一部分返还，用以新设并共享“战略出口金融基金”（暂定名）。从当天开始的全部门业务报告，体现了李在明总统公开透明运营国政的意志，其全过程首次进行直播。李在明总统强调：“国家的命运取决于公务员的态度、能力和忠诚度。国家兴衰大多取决于公务员如何作为。”他并要求公务员具备责任感。接着他强调：“最高责任在于像我这样的人。最高负责人的责任最为重大。”世宗=周爱珍记者、朴勋相记者 jaj@donga.com、tigermask@donga.com