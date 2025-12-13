《专栏》战争时代，中东和亚洲也开始加强征兵制

随着世界局势的不安稳，中东、亚洲国家也开始加强征兵制。以色列从2023年10月起与巴勒斯坦武装团体哈马斯展开战争，去年和今年还经历了与伊朗的大规模武装冲突，去年将男性的军队义务服役期限从32个月延长到了36个月。以色列1995年曾把36个月的服役时间缩短为32个月，但随着战争延长，再次延长了服役时间。此外，以色列还在推进征集此前给予免除兵役优惠的超正统派犹太教徒（哈雷迪）。哈雷迪以在第二次世界大战当时保护差点被大屠杀扼杀的以色列宗教和文化为名，享受了免除兵役的优惠。这些人约占以色列犹太人人口的14%（130万人），目前约有6.6万人享受免除兵役的优惠。哈雷迪们举行示威反对服兵役，进行着强烈的抵抗。对此，以色列议会正在推进降低对逃避征兵者的处罚水平、放宽征兵免除条件的法律修改。台湾和菲律宾在中国台湾海峡、南中国海等周边海域增强军力后，也加强了军队服役制。台湾曾于2018年宣布废除征兵制，但去年事实上恢复了征兵制。台湾原先宣布，2018年将义务服兵役改为四个月的军训，征兵制改为募兵制。但随着中国军队持续进行包围台湾演习等安保威胁增大，而志愿兵的招募工作进展缓慢，因此去年将军队义务服役期限从4个月延长到了1年。据悉，台湾继加强训练强度后，正在研究女性义务服役的方案。特别是在去年就任的具有亲美、反华倾向的赖清德“总统”的指示下，台湾加强了防御态势。赖清德在11月26日的演讲中表示，“北京当局正在加速准备以2027年完成‘武力统一台湾’为目标，对台湾进行军事侵略”，强调了加强军事力量的必要性。台湾当局表示，明年的国防预算将增加到国内生产总值的3%以上，达到9495亿台币（约44万亿韩元），到2030年占比将提高到5%。正在实行募兵制的菲律宾也因海上与中国发生频繁的武力冲突，正在推进对高中生和大学生实施义务军事教育的方案。菲律宾政府去年表示，“今后10年内将投入350亿美元（约合50.225万亿韩元），加强海洋和空中防御能力”，表明了增强军事力量的计划。与泰国在边境发生武力纷争的柬埔寨也决定从明年开始全面引进征兵制。柬埔寨首相洪玛内今年7月在边境地区表示，“这是评估军队、设定改革目标的机会”，表明了转变为征兵制的方针。柬埔寨议会2006年通过了18-30岁国民义务服兵役的征兵法，但此前并未实际实施。柬埔寨政府将军队服役期限从现有的法案中明示的18个月延长到了24个月。不过，女性不是征兵对象，而是自愿入伍。安圭永记者 kyu0@donga.com