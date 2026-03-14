伊朗宣称“继续封锁霍尔木兹” 布伦特油价突破100美元

随着美国、以色列与伊朗之间的战争爆发后，伊朗表示将继续封锁全球重要石油运输通道霍尔木兹海峡，国际油价应声飙升。分析认为，这是伊朗新任最高领导人穆杰塔巴•哈梅内伊、最高国家安全委员会秘书长阿里•拉里贾尼等人强调长期封锁以及与美抗争到底的意志所带来的影响。12日（当地时间），英国伦敦ICE期货交易所5月交割的北海布伦特原油期货价格较前一交易日上涨9.2%，收于每桶100.46美元。这是布伦特原油收盘价自2022年8月以来，时隔约3年零7个月再次突破每桶100美元大关。同日，美国纽约商业交易所（NYMEX）的西得克萨斯中质原油（WTI）期货收盘价也较前一日上涨9.7%，报每桶95.73美元。本月8日就任最高领导人的穆杰塔巴•哈梅内伊在12日发表的首份声明中威胁称：“必须继续使用封锁霍尔木兹海峡这一杠杆。”拉里贾尼主席当天也在社交媒体上附和称，在美国对伊朗的“重大误判”感到刻骨铭心之前，“绝不会退让”。澳大利亚麦格理集团预测，若霍尔木兹海峡封锁持续数周，国际油价可能突破每桶150美元。国际能源署（IEA）也担忧地表示：“此次战争正在造成全球石油市场历史上最严重的供应中断。”面对油价飙升，美国财政部于12日宣布，临时解除对因2022年2月入侵乌克兰而受到国际制裁的俄罗斯石油及相关产品的制裁，为期一个月，至下月11日。不过，美国总统唐纳德•特朗普13日在“真实社交”社媒上威胁称：“我们正在从军事、经济和所有其他方面彻底摧毁伊朗。拭目以待今天会发生什么。”华盛顿=申振宇 常驻记者、李基旭记者 niceshin@donga.com、71wook@donga.com