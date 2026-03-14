杜普兰蒂斯第15次刷新世界纪录：6米31

“鸟人”阿曼德•杜普兰蒂斯（27岁，瑞典）书写了个人生涯第15次世界新纪录。杜普兰蒂斯13日在瑞典乌普萨拉（位于首都斯德哥尔摩北面）的IFU体育馆举行的“蒙多经典赛”男子撑杆跳高比赛中，跃过6米31的高度。由此，他将去年9月自己在世界锦标赛上创造的世界纪录（6米30）提升了1厘米。杜普兰蒂斯当天轻松越过5米65、5米90和6米08，且均是一次过杆，随后将横杆提升23厘米，无一次失败地创造了新纪录。2020年2月，杜普兰蒂斯在波兰托伦举行的世界田联室内巡回赛中以6米17的成绩，将2014年勒诺•拉维莱涅（40岁，法国）创造的6米16的原室内世界纪录在6年后改写。此后，他便以每次1厘米的幅度不断突破极限，书写新纪录。目前，地球上在撑杆跳高项目上刷新世界纪录次数比杜普兰蒂斯更多的，只有“元祖鸟人”谢尔盖•布勃卡一人。布勃卡在上世纪80至90年代曾17次刷新世界纪录。杜普兰蒂斯表示：“所有选手都跳得非常好，虽然有点压力，但充满了正能量。能在瑞典观众面前创造世界纪录，我感到非常自豪。”他将在本月晚些时候于托伦举行的世界室内田径锦标赛上，挑战自己的第16次世界纪录。赵英宇记者 jero@donga.com