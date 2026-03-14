《社论》惨案发生1年零2个月后找到的遗骸……“到底让我办几次葬礼啊?”

自2024年12月底发生12·29济州航空客机惨案导致179人死亡以来，已经过了1年零2个多月，但遇难者的遗骸和遗物仍在继续被发现。政府从上个月起对务安机场惨案残骸进行联合再调查的过程中，发现了64件疑似遇难者遗骸。其中9件经DNA鉴定确认是7名遇难者的遗骸，其余正在接受检查。遗属们苦苦寻找的遇难者痕迹，居然被放在垃圾堆里。惨案发生时，当局经过近一个月的搜索，在现场和周边发现了约1000多件遗骸。一起回收的残骸中，核心发动机和主要零部件被单独转移，进行了精密调查，剩下的则以“重要度低”为由，装在袋子里，一直放置至今。遗属们反复要求“残骸中可能混有遗骸和遗物，请重新查看”。从上个月开始重新分类后，发现了很多遗骸，甚至还出现了25厘米长的遇难者腿骨。去年1月国土部就宣布“残骸处理完成99%”，真想反问一下，哪里来的这份自信?迟至如今又发现遗骸，部分遗属不得不准备与遇难者第三次离别。惨案发生后的去年1月，遗属们各自举行了葬礼，然后2月份收集在事故现场发现的痕迹，又举行了联合葬礼。一名遗属愤慨地说：“父亲的墓地已经长满了草，现在还要重新挖坟举行葬礼吗?”如果政府早点倾听遗属们的要求，就不会发生这种惨淡的情况。1995年三丰百货商店倒塌当时，首尔市将事故残骸填埋在兰芝岛上，遗属们亲自用手翻找垃圾收拾残骸。2003年大邱地铁纵火惨案发生时，在露天堆放场垃圾堆中发现了遗骸。虽然过去了数十年，对惨案遇难者的漠不关心并没有什么改变。要抱着不放过哪怕一件遗骸的心态，彻底做好残骸确认工作。对于事故初期处理不当的过程和遗骸长期放置不管的经过，也要进行彻底的调查并追究责任。这是对仍然停留在“那天”的遗属们的最起码的礼仪。