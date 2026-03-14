外媒：“美国战略资产向中东倾斜……担心韩日台安保出现空白”

受美国、以色列和伊朗战争的影响，部署在印度-太平洋等全世界的美国航空母舰、导弹防御体系等战略资产正在大举向中东转移。彭博社13日报道说，受此影响，韩国、日本、台湾等印太地区的美国友邦担心出现安保空白。香港《南华早报》预测说，不能排除中国在看到伊朗攻击中东美军基地、卡塔尔、巴林、阿联酋等中东亲美国家后，在台湾发生紧急情况时攻击印太美军基地的可能性。据彭博社报道，目前美国在中东部署了约三分之一的海军水面舰艇战斗力。空中加油机、补给船等也集中部署在伊朗一带。据悉，驻韩美军的“爱国者”导弹、“萨德”（末段高空区域防御系统）、陆军战术导弹系统（ATACMS）导弹等也正在走抽调到中东的程序。如果战争长期化，更多美国战略资产很有可能转移到中东。有人担心，其结果，包括台湾防御在内美国在印太地区对中国的遏制力可能会大幅减弱。据彭博社报道，自2月28日战争爆发至今，美国及其中东盟友共使用了约580枚“爱国者”导弹。制造该导弹的美国军工企业洛克希德-马丁的年产量为620发。也就是说，美国在约两周内使用了相当于一年产量的导弹。据英国《金融时报》推算，战争爆发后的第一个100小时，使用的战斧式导弹多达168枚。据悉，战争爆发后，在伊朗的反攻下，中东境内的美军基地、外交设施、防空基础设施等至少17处遭到袭击。美国布朗大学沃森国际公共政策研究生院高级研究员莱尔·戈德斯坦对《南华早报》表示：“如果台湾海峡发生战争，中国有可能把印太地区的美军基地作为目标。”据美国议会调查局透露，在印太地区有韩国平泽汉弗莱斯、日本冲绳嘉手纳等24处美军常驻基地。金喆仲 tnf@donga.com