印尼总统月底访韩 推动采购16架KF-21战机协议

据悉，借印度尼西亚总统普拉博沃•苏比安托本月31日对韩国进行国事访问之机，两国正推动签署采购16架韩国产超音速战斗机KF-21“猎鹰”的购买合同。若合同达成，不仅将带来数以万亿韩元计的军工出口成果，还将为两国间最大的悬案——KF-21共同开发项目注入动力。继普拉博沃总统之后，法国总统埃马纽埃尔•马克龙也将对韩国进行国事访问。据政府消息人士13日透露，韩国总统李在明与普拉博沃总统正推进签署16架KF-21战机购买合同。此前，印尼虽已签署谅解备忘录，承诺在KF-21共同开发完成后引进48架，但随后又与法国签署了购买“阵风”战机、与土耳其签署了购买“可汗”战机等协议，态度并不积极。据悉，印尼计划先从48架中优先购买16架。作为KF-21的共同开发国，印尼最初商定承担1.6万亿韩元的分摊费用，后以“少出钱、少要技术”为由，将分摊金额削减至6000亿韩元。韩国青瓦台总统办公室发言人姜由桢当天在书面简报中表示，普拉博沃总统将从31日起对韩国进行为期三天的国事访问，并在4月1日的首脑会谈中，就贸易投资、国防军工合作以及人工智能、基础设施等新兴增长领域的实质性合作加强方案进行讨论。另外，法国总统马克龙将于下月2日起对韩国进行为期两天的国事访问，并于3日与李在明总统举行首脑会谈。这将是法国总统时隔11年再次访韩，也是马克龙总统自2017年就任以来首次访韩。鉴于法国是今年七国集团峰会的主席国，马克龙总统此次访韩是否会借此机会邀请李在明总统出席6月在依云举行的G7峰会，备受关注。申圭鎭 newjin@donga.com