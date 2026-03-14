《专栏》“医政矛盾”混乱平息的地方



明年医科大学（医学院）招生名额增加490名，32个医大的名额分配也已结束。只要一想起一年半以来动摇国家的医政矛盾，就会感到莫名其妙，而收尾堪称平静。医政矛盾这一混乱就这样平息了。但扭曲的韩国医疗系统未能改变方向，正在继续发展。



医大扩招当时的名分是“拯救地方医疗、必需医疗”。“转圈找急诊室”成为社会问题，像“生育难民”“儿科远征”一样，地方医疗正在崩溃。医疗界虽然提出各不相同的解决方法，但都同意其名分。但是，即使增加医大名额，选拔地方医生，地方医疗和必需医疗也不会自动复苏。



在医政矛盾中显露的医疗系统顽疾弊端并未有所改变。地方医疗和必需医疗的崩溃，是医疗收费低于成本、检查收费高于手术费等制度扭曲导致的结果。医生们通过实损保险来弥补收益，由此形成了巨大的非医保支付市场。医疗费每年都在剧增，患者的满意度却在下降。无论是政府还是医疗界，也许是因为此前内伤严重，在医大扩招后，有关医疗改革的讨论反而消失不见了。



在医政矛盾期间，政府、医生、患者之间积累了不信任，这也是很难发挥医疗改革动力的原因。政府和政策伙伴医疗界的隔阂越来越深，现在私下沟通似乎也几乎已经消失。患者们开始不信任医生的职业道德，去医院的话，首先会怀疑过度诊疗。医生们则表达强烈的情绪，表示“害怕面对患者”“没有力气坚守手术室”。



所有人都在挫折感中挣扎，也出现了提议医生、患者、市民团体见面修改医疗系统的声音。从医政矛盾激化的2024年开始，医疗供应者医生、医疗消费者患者和市民团体自发组成的医疗共同行动正式启动。他们最近将此前的讨论出版《危机的韩国医疗，一起重新描绘》一书，并成立了“患者中心医疗学会”。



医生和患者共同参与的医疗界学会尚属首次。其主轴是首尔大学医学院和医院的4名教授，他们曾因对离开医院和学校的专科医生和医大学生一针见血地指责说“真正的受害者是被冷落的患者”，而在医疗界内部受到指责。当时提出严厉批评的大部分医生都像什么事都没有发生一样回到了原位。他们却为了纠正引发医政矛盾的系统，决定与患者携手，为制定政策积累正确的依据。



看到以患者为中心的医疗学会的成立，笔者想到，在医政矛盾当时，如果当时专攻医生没有医院，而是和患者联合起来对抗政府，又会怎么样呢? 对于医大扩招2000人，医生们表示：“希望接受高考成绩好的医生的治疗。”患者们的要求则不同。加入学会的重症疾病联合会会长金成柱（音）在2014年被诊断为食道癌后一直与病魔作斗争。他在6日举行的成立仪式上表示，“韩国医疗虽然治病技术非常出色，在照顾患者生活方面却是失败的”，陈述了在关系到自己生命的决定和治疗过程中被疏远的患者的痛苦。如果医生和患者对彼此的痛苦产生共鸣，并要求政府改变错误的医疗系统，那么结局会不会与现在不同呢?



一年半的医政矛盾不能以毫无意义的斗争结束。有利于病人接受治疗的好环境就是医生工作的好环境。只有从医大扩招、提高收费等枝节性讨论中摆脱出来，回到“以患者为中心”的原则，医疗界复杂的难题才能像快刀斩乱麻一样得到解决。

