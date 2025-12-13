驻韩美军司令：“移交作战权，不能为了凑準日子而忽视条件”

驻韩美军司令泽维尔·布伦森（照片）12日就李在明政府在任期（2030年）内移交战时作战指挥权的方针表示：“不能为了配合日程而稀释或忽视条件。”布伦森当天在韩美同盟基金会和驻韩美军战友会共同主办的在线研讨会上表示：“李在明总统想在任期内实现作战权的移交，我们则清楚在目标时间点必须满足的条件。但是，我必须说，有可能无法达到这个目标。”布伦森强调：“随着时间的流逝，环境和条件会发生变化，因此必须确认过去设定的条件现在是否有效。这些条件与我们的准备态势有直接关系。”韩美军方在李在明政府任期内以移交战时作战指挥权为目标加快磋商的情况下，强调首先要满足移交战时作战指挥权的条件。分析认为，这是对统一部长郑东泳等韩国政府内部一再提出调整韩美联合军演的必要性表现出慎重的立场。据悉，韩美将于明年完成战时作战指挥权移交的三阶段检验中的第二阶段——完全运用能力的检验。此后，政府计划进行最终第三阶段的完全任务执行能力的检验，到2030年为止满足战时作战指挥权的移交条件。布伦森排除了裁减驻韩美军的可能性。他说：“驻韩美军在法律上明文规定最低维持28500人。我们把28500名定为最低值，具备战斗准备态势。”李允泰记者 oldsport@donga.com