光州施工现场坍塌事故致四人被埋 半年前曾有主管身亡



11日，光州西区治平洞公共图书馆新建施工现场在进行混凝土浇筑作业时，二层钢结构突然坍塌，导致现场97名工人中有4人被埋。其中2人被救出后身亡，另有2人仍在搜救中。该工地今年6月曾发生现场主管作业时坠落身亡的事故。重大灾害发生仅六个月后，又酿成更严重的事故，令人不禁质疑现场是否普遍存在安全意识麻木的问题。



警方分析事故现场影像后推测，整体结构瞬间下陷，可能是由于无法承受混凝土浇筑过程中产生的荷载。也有意见指出，钢结构或因焊接不良等问题在混凝土重压下断裂。经确认，当时现场在进行混凝土浇筑作业时未安装支撑架。施工方声称采用了无需安装支撑架的专利施工法，但专家指出，即便使用该工法，通常也会安装临时承重支撑架，因此需核查是否存在施工缺陷。



本次事故的四名受害者均为分包公司的韩国籍员工，除一名47岁遇难者外，其余皆为60至70多岁的高龄工人。此前遇难的现场主管亦为64岁。去年因工伤死亡的人员中，60岁以上者占比达42.4%。高龄劳动者相对更易受职场事故或疾病侵害。以2021年为准，每万名劳动者中工伤死亡人数，55岁以下为0.67人，而55岁以上高达2.65人。有必要检查工地防灾措施是否切实反映了作业人员高龄化的趋势。



巧合的是，此次坍塌事故发生的当天，正是雇佣劳动部向总统汇报工伤预防对策等工作的日子。政府虽宣布“向工伤宣战”并实施强力制裁政策，但工伤死亡人数却不减反增。政策见效固然需要时间，但值得注意的是，自2022年施行追究经营负责人刑事责任的《重大灾害处罚法》以来，工伤人员数量及工伤率反而上升。比起事后处罚，唯有聚焦违法分包或劳动者高龄化等结构性问题，方能制定出有效的预防对策。

